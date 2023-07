«Les amitiés», Claude Gauthier

« Tu vois, la vie existe », laisse glisser le chansonnier en toute délicatesse, invitant sa compagne — et l’auditeur, par extension — à se blottir contre lui, dans la bien-nommée La vie, rien d’autre. Le bel homme de Lac-Saguay ne crie pas victoire, même s’il a bel et bien repoussé la fin annoncée, corollaire d’une gravissime alerte de santé. Sur le ton de la sérénade, de sa belle voix chaude, Claude Gauthier nous berce, tranquille et souriant. Ce dix-septième album en six décennies célèbre sans tapage les liens d’antan et d’aujourd’hui. Souligne, chorale en soutien, la fidélité du souvenir « comme un phare dans la mer », malgré les « brouillards entêtés ». Piano parfois jazzy, léger exprès, guitare valsant au gré de la danse du vent, tout le disque joliment tourné par le réalisateur Luc Gilbert est moins un sursis qu’une occasion saisie de bien vivre. Ici un hommage à Guy Lafleur, là des mots d’espoir pour les enfants malgré la pandémie et l’incertitude des lendemains, c’est tout simplement et tout bellement la suite du « plus beau voyage ».

Les amitiés ★★★ 1/2 Chanson Claude Gauthier, Musicor