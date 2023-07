«Jean Baur: Chamber Music», Elinor Frey

Grand coup de chapeau à la violoncelliste et gambiste montréalaise d’adoption Elinor Frey, qui, au fil de ses parutions, convainc l’étiquette belge Passacaille d’enchaîner les premières mondiales de répertoires anciens. Angelo Maria Fiorè, Antonio Vandini et Giuseppe Dall’Abaco ont précédé le Mosellan Jean Baur, né en 1719 et mort à Paris dans les années 1770. Mieux encore, Frey entraîne ici avec elle des confrères québécois : Mélisande McNabney au clavecin et au pianoforte, Antoine Malette-Chénier à la harpe et Octavie Dostaler-Lalonde (2e violoncelle). Ce partage est plus qu’une généreuse idée, car la Sonate pour harpe et pianoforte est le bijou du CD, interprété avec une confondante intelligence dans l’équilibre (plutôt pianoforte et harpe) des deux instruments. L’oeuvre pour harpe de Baur demande à être creusée, si l’on en juge par le formidable menuet de la 6e Sonate pour harpe seule, en conclusion d’un disque qui comprend par ailleurs trois sonates pour violoncelle et une sonate pour deux violons transcrite pour deux violoncelles piccolos.

Jean Baur: Chamber Music ★★★★ Classique Elinor Frey, Accademia de’ Dissonanti, Passacaille PAS 1123