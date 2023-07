«Music For Pools», Alaaska

Fions-nous à ce nouvel EP pour nous délecter d’une bonne dose de rafraîchissement, plus que nécessaire en cette saison caniculaire ! Music for Pools d’Alaaska, le projet musical solo du Français Jérôme Plasseraud, est un excellent mini album de pop instrumentale, un brin psychédélique et ondulante, parfaite pour se détendre les pieds dans l’eau chlorée à l’ombre d’un parasol. Si des morceaux comme Bangkok, Music for Pools et Zé font penser à l’atmosphère resplendissante d’artistes comme Khruangbin, avec leur influence plutôt surf/funk made in Texas, Naomi et Philicorda sont des titres qui reflètent une identité bien spéciale, propre à Alaaska, où résonnent parfois guitares sèches, orgues et claviers dreamy. Avec lenteur et euphorie, Music for Pools fleure donc bon l’été et l’état d’oisiveté qui l’accompagne. On rêve par ailleurs de voir une performance d’Alaaska sur la scène extérieure d’un festival, quelque part près d’une mer exotique alors que le soleil se couche nonchalamment sur une plage torride…

Music for Pools ★★★ 1/2 Instrumental Alaaska, Yum Yum Records