Un autre chef-d’oeuvre de la poète, compositrice et rockeuse britannique PJ Harvey ? Elle y est presque : sept ans après l’impétueux The Hope Six Demolition Project, la musicienne refait surface avec un album trouvant ses origines dans le recueil de poésie (Orlam) qu’elle a fait paraître l’an dernier. Ainsi, le sens à donner à ces nouvelles chansons est ouvert à l’interprétation, mais il y est quelque part question de rêve d’évasion, alors qu’y plane le fantôme d’Elvis, évoqué notamment dans la superbe A Child’s Question, August. Passé les deux premières et angoissantes chansons, Lwonesome Tonight, avec sa mélodie légère et son motif de guitare acoustique, renvoie à l’atmosphère de l’immense Let England Shake (2011), et encore sur l’enfumée, presque dub, The Nether-edge, alors que All Souls semble vouloir se désintégrer dans nos oreilles. Un peu partout sur l’album, les chansons se déploient devant des sons atmosphériques, cloches d’église et chants d’oiseaux, qui donnent de la profondeur aux fameuses mélodies de la compositrice aguerrie.

I Inside the Old Year Dying ★★★★ PJ Harvey, Partisan