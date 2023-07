«Rain Before Seven…», Penguin Cafe

Le compositeur Arthur Jeffes perpétue la mémoire musicale pop orchestrale de son défunt papa Simon, cofondateur du Penguin Cafe Orchestra qui, dans les années 1980, annonçait presque la mode « néoclassique » d’aujourd’hui. Ce cinquième album du projet ne manque pas de charme… ni d’excès d’arrangements de cordes rendant trop prévisibles les moments larmoyants (No One Really Leaves, entre autres). Heureusement, des éclairs de fantaisie désamorcent le côté solennel de l’oeuvre, comme la pimpante rythmique afro-cubaine d’In Re Budd (un hommage à Harold), la joviale cadence de Galahad ou l’étonnant clin d’oeil au folklore anglais/irlandais dans Goldfinch. Les orchestrations soignées, les jolis thèmes, l’occasionnelle (et réussie) émulation de rythmes house/downtempo et l’utilisation créative des sonorités du balafon, du cuatro ou encore du dulcitone donnent beaucoup de relief à ces compositions, certaines qu’on aura envie de réécouter en boucle, Shelter en début d’album, Find Your Feet sur la fin.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Rain Before Seven… ★★★ 1/2 Instrumental Penguin Cafe, Erased Tapes