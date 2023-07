Maneige au FIJM: Pour quelques tours de plus

Au Gesù vendredi, on peut dire qu’une grande boucle sera bouclée. Un très grand tour de Maneige, l’image s’impose. Presque cinquante ans après son premier spectacle important, notable, remarquable et remarqué au gymnase du cégep de Maisonneuve, le mythique groupe jazz-rock montréalais Maneige se produit au Festival international de Jazz de Montréal (FIJM).

On pourrait dire ça autrement : de la naissance du tandem André Ménard-Alain Simard à son apogée festivalière et jazzophile, un demi-siècle de musique pas ordinaire nous contemple.

« C’est littéralement le cas », affirme en souriant Alain Bergeron dans son fort beau et modeste demi-sous-sol du Mile End. « La première production d’André Ménard, c’est nous. En première partie de Soft Machine. » Confirmation dans le livre Kosmos. Une aventure québécoise au temps du rock progressif, paru en 2021 sous la plume de Michel Maltais et une belle gang de témoins. Dont un certain Alain Simard. « C’est Alain qui a vendu le spectacle à l’Association étudiante du collège de Rosemont et a préparé une affiche et une annonce pour le spectacle », précise Maltais, page 167. « André nous a aussi présentés en première partie de Charlebois, au même cégep Maisonneuve », ajoute Bergeron.

Jazz-rock, pas prog

« On a failli faire la première partie de Genesis à Québec, aussi. Mais leur gérant a dit non. Paraît qu’il ne voulait pas déplacer le décor. Nous, on avait besoin d’avancer un piano à queue. Dommage. Alain et André auraient bien voulu ! C’est eux qui avaient organisé ça. On était amis, les deux nous parlaient tout le temps de leur rêve de monter un vrai bon festival de jazz. Qui couvrirait tous les genres, du plus pointu au plus populaire… » Maneige, en 1980, sera de la toute première édition. En tant que groupe jazz-rock (ou jazz fusion, c’est selon).

« On était jazz-rock, un peu comme Soft Machine, ça allait avec nous. Plus que Gentle Giant, dont on a aussi fait la première partie. Eux autres étaient prog. Se proclamaient prog. J’ai jamais trop aimé l’appellation. Prog, je trouvais que ça désignait une musique plutôt froide, technique, trop basée sur la virtuosité des musiciens. Ça m’agaçait. Nous, on venait de Vincent-d’Indy et du Conservatoire, on avait une base classique, et on était fous de jazz. Ça part de là, Maneige. Et comme tout le monde, on était influencés par Pink Floyd, Zappa, mais aussi par les Beatles. »

Sur les enregistrements de son premier groupe (Lasting Weep, 1969-1971), le flûtiste Bergeron respire fort dans son instrument, à la Ian Anderson de Jethro Tull. Le son de la flûte, au coeur de Maneige avec le piano, le vibraphone et une sacrée panoplie percussive, sera plus pur, à la Herbie Mann. « Dès que tu avais une flûte dans un groupe, en 1969, tu jouais comme Ian Anderson. Lui-même était très inspiré par Roland Kirk, jazzman alors fameux qui “chantait” dans son instrument. Dès que j’ai pu m’éloigner de ça, je l’ai fait : j’aime un beau son clair. Mes maîtres, c’était Jean-Pierre Rampal, Eric Dolphy, Hubert Laws. »

Coup de pouce à Beau Dommage

Pensez Robert Léger, le gars de Beau Dommage qui avait fait des études en musique. Ça donnait un peu beaucoup ce son-là quand il lâchait ses claviers pour la flûte. « On était de la même gang, dit Bergeron. J’ai connu Michel Rivard et Robert Léger quand ils étaient avec La Quenouille bleue [groupe théâtral déjanté où il y avait incidemment de la musique]. D’ailleurs, sans me vanter, je peux dire que Maneige a joué un petit rôle dans le succès de Beau Dommage… »

Mais encore ? « Quand les grandes compagnies de disques internationales ont commencé à s’intéresser aux groupes québécois, à Octobre notamment, Maneige a été signé par Pierre Dubord de Capitol. Comme on était un groupe instrumental, il voyait un potentiel planétaire, alors on s’est retrouvés chez Harvest, le label plus expérimental de EMI-Capitol. L’étiquette de Pink Floyd ! Pour nous autres, c’était la gloire. Notre premier disque devait sortir pour Noël 1974. Entretemps, Dubord avait eu vent d’un petit groupe qu’on lui disait prometteur : Beau Dommage. Je lui ai confirmé que c’était vraiment bon, du populaire de qualité supérieure, et qu’il devrait aller les voir. Ce qu’il a fait. Il a tellement aimé ça qu’il m’a dit : “Je les signe tout de suite. Et on va sortir leur album pour Noël. C’est pas mal plus à propos que Maneige.” On a donc été reportés à février 1975. » Bergeron rit de bon coeur. « Une excellente décision. »

La fin d’une époque,le début d’un temps nouveau

Maneige, groupe éminemment respecté par ses pairs, suivi avec fidélité par une cohorte de mordus, vivra douze ans durant « ce que Michel Rivard appellera “un joli succès d’estime” ». Vers 1984, tour de Maneige répété jusqu’à une certaine usure, le groupe s’éparpille. Paul Picard, Gilles Schetagne, Jean Vanasse deviendront des musiciens de stuido convoités, jazzmen établis, accompagnateurs chéris. Mentionnons également Pierre Gauthier, batteur de la dernière heure, qui se fera Bourbon Gautier chanteur country, et Claude « Mégo » Lemay, qui trouvera de quoi arrondir ses fins de mois auprès de… Céline Dion. Bergeron, lui, se consacrera à l’enseignement de la musique.

La retraite sonnera le temps des retrouvailles. En 2021, les vétérans Schetagne, Picard et Vanasse renouent avec les revenants Alain Bergeron, Yves Léonard et Denis Lapierre sur scène : Maneige existe… pour ceux qui osent sortir en pandémie pas encore résorbée. Une résidence dans une nouvelle salle à Repentigny se passe mieux, il y a du monde. « On était un peu timides lors des répétitions, mais sur scène, tout s’est mis en place. » Magie Maneige ? « C’est pas mal ça. Là, on va jouer au Gesù, et après on verra. On ne partira pas en tournée ! Mais l’idée de se retrouver quelques fois par année est très irrésistible. » Qui sait, des idées de nouvelles pièces pourraient surgir ! « On n’en est pas là. On est contents d’aller jouer ensemble au festival créé par André Ménard et Alain Simard, c’est déjà une grande joie. »

Bergeron pose la grande question : « Qui voudrait d’un nouvel album de Maneige ? Je ne sais pas. À force de jouer, si les gens en ont envie, il n’y a rien d’impossible. Mais ce que j’aimerais vraiment pour Maneige, c’est refaire l’Outremont. Au printemps 2024. On jouait là chaque année, toujours au printemps, c’était notre tradition. » Maneige existe, n’est-ce pas merveilleux en soi ? On peut légitimement le penser. Un rêve exaucé à la fois.

Maneige En spectacle ce vendredi 7 juillet, au Gesù de 18 h à 19 h 30.