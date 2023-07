Le chanteur disco Martin Stevens n’est plus

Le chanteur disco Martin Stevens, célèbre pour son tube Love is in the air, est décédé mercredi matin, ont annoncé des membres de sa famille sur les réseaux sociaux. Il avait 69 ans et souffrait d’une maladie pulmonaire depuis plusieurs années.

Martin Stevens, né Roger Prud’homme, a été l’un des artistes phares du disco au Québec à la fin des années 1970. C’était l’époque du Lime Light, discothèque mythique dans l’ouest du centre-ville ; l’époque où Montréal était l’une des plaques tournantes de ce style de musique qui a changé à tout jamais la pop, en dépit de toute la haine qu’il a suscitée.

En 1978, en plein coeur de la vague disco, Martin Stevens avait déjà enregistré quelques pièces en français, lorsque le chanteur australien John Paul Young lui a envoyé une démo de la pièce Love is in the air qu’il s’apprêtait à enregistrer. Martin Stevens a tellement aimé qu’il a lui aussi enregistré une version de la chanson. Au Canada, c’est l’interprétation de Martin Stevens qui s’est hissée au sommet des palmarès, alors qu’ailleurs dans le monde, c’est plutôt celle de John Paul Young qui fut un tabac.

Encore aujourd’hui, on entend régulièrement Love is in the air à la radio ou à la télévision. Mais Martin Stevens n’a jamais touché de redevances de son interprétation. « Ce n’est pas clair ce qui s’est passé, mais il s’est fait avoir avec les droits d’auteur. Heureusement, à la fin de sa vie, il avait fait la paix avec ça », explique la fille de la conjointe de Martin Stevens, Sophie Dupuis Boudreau, qui adorait son beau-père.

« One-hit wonder »

Pour gagner sa vie et subsister aux besoins de sa famille, Martin Stevens allait régulièrement chanter Love is in the air dans des spectacles ou des soirées privées. Même s’il était malade depuis plusieurs années, il se faisait encore un plaisir de chanter cet entêtant ver d’oreille.

« À la fin, il était sur oxygène. Il arrivait dans des événements avec sa pompe, il l’enlevait pour chanter Love is in the air, puis il remettait son masque et il s’en allait. Cette chanson, c’était toute sa vie et il ne s’est jamais tanné de la faire », raconte sa belle-fille.

Martin Stevens n’a jamais pu répéter l’exploit de Love is the air, ce qui lui a souvent valu d’être qualifié de « one-hit wonder ». Avec le temps, il avait fini par s’y faire, renonçant à l’idée de créer un autre succès. « Il avait d’autres belles chansons, mais le public ne lui demandait jamais. Il ne voulait entendre que Love is in the air. Et il acceptait ça, car même lui, c’était sa préférée », souligne Sophie Dupuis Boudreau, émue par la mort de l’homme qu’elle connaissait depuis 25 ans.

Martin Stevens avait trouvé la paix auprès de sa conjointe, de sa belle-fille et du fils de cette dernière. Mais le déclin abrupt du disco dans les années 80 fut difficile. Comme beaucoup d’autres vedettes de l’époque, Martin Stevens a connu les problèmes de dépendance.

Il s’était épanché sur le sujet dans son autobiographie Sexe, drogue et disco, parue en 2007. Plus récemment, il avait participé à la série documentaire D.I.S.C.O., diffusée sur la plateforme Vrai, qui revient sur la période phare du disco à Montréal.