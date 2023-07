Le spectacle de Macy Gray annulé au FIJM

Le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a dû revoir in extremis son spectacle de clôture, prévu samedi soir, à la suite de l’annulation de la performance que devait donner initialement la chanteuse américaine de renom Macy Gray sur la place des Festivals.

Le FIJM en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux mardi soir, sans préciser les motifs de l’annulation de la tenue de ce spectacle, qui devait avoir lieu à 21 h 30 samedi. « Ce n’est que partie remise », a ajouté le festival sur sa page Facebook. Jointe par Le Devoir, l’Équipe Spectra, qui est responsable du FIJM, n’a pu fournir les raisons exactes de l’annulation de ce spectacle.

« Il ne s’agit pas de problèmes de santé, mais d’un problème d’agenda », a précisé le département des communications de l’organisation par courriel. Ainsi, « Macy Gray ne sera pas de la 43e édition du FIJM pour des raisons hors de notre contrôle », ajoute l’Équipe Spectra.

La chanteuse de soul et de R’n’B Macy Gray, qui a vendu plus de 25 millions d’albums depuis le lancement de son premier opus How Life Is, en 1999, sera remplacée sur la grande scène extérieure du festival par le groupe de funk canadien The Brooks, fondé en 2013 à Montréal. La formation sera accompagnée sur scène par l’autrice-compositrice-interprète et chanteuse Dominique Fils-Aimé, qui lancera un quatrième album cet automne, et de la chanteuse montréalaise Hanorah, qui tire ses influences notamment de Joss Stone et d’Amy Winehouse.

Une nouvelle annulation

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un spectacle de Macy Gray, qui avait remporté en 2001 le Grammy de la meilleure performance vocale pop pour son titre I Try, est annulé à Montréal.

Le 30 juin 2022, un spectacle que Macy Gray devait donner aux côtés de Joss Stone à la salle Wilfrid-Pelletier, dans le complexe de la Place des Arts, a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. La chanteuse avait d’autre part annulé une prestation qu’elle devait donner sur la scène de L’Olympia en août 2013, cette fois parce que les plans entourant le lancement de son prochain album demeuraient en suspens.

Les prochains spectacles de Macy Gray sont prévus notamment à Lincoln, en Californie, le 8 juillet, de même qu’à New York et à Norfolk, en Virginie, les 8 et 10 octobre.