Notre choix au FIJM

Ping Pong Go

À 19 h, au Club Montréal TD, sur l’Esplanade de la Place des Arts



La musique de Ping Pong Go est une belle façon de se réchauffer l’âme et les tympans pour commencer la soirée. Le duo montréalais composé de Vincent Gagnon et de P.-E. Beaudoin dit offrir une « pop instrumentale cinématographique et ludique ». Par moments, on dirait presque que leurs pièces aux saveurs électroniques sont connectées à une console de jeux vidéo 8 bits.

Thundercat

À 21 h 30, à la Scène TD, sur la place des Festivals



L’artiste californien Thundercat est monté quelques fois sur scène à Montréal au fil des dernières années, mais son public fidèle pourra entendre sa musique éclatée gratuitement mercredi. Le bassiste tisse un mélange jazz et funk rempli de couleurs diverses et porté par un chant haut perché, baigné d’écho.

Pierre Kwenders

À 23 h, au Club Montréal TD, sur l’Esplanade de la Place des Arts



Pour terminer la soirée, rien de mieux que Pierre Kwenders, dont le plus récent disque, José Louis and the Paradox of Love, a gagné le prix Polaris du meilleur album canadien. L’artiste installé à Montréal fusionne avec brio des rythmes africains — congolais, particulièrement — et des ambiances électroniques.

Philippe Papineau