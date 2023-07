Herbie Hancock et Jean-Michel Blais offrent une soirée à inscrire dans les annales du FIJM

Le Festival international de jazz de Montréal a fait mouche hier avec ses choix de programmation. Tranquille, un lundi soir au centre-ville ? Ça dépend : avec Jean-Michel Blais sur la place des Festivals, la foule ne s’en allait certainement pas danser, mais plutôt communier. Or, cette foule fut aussi dense que par un beau samedi soir, pendant qu’à la Place des Arts se démenait le vénérable Herbie Hancock au piano et aux claviers. Faste programme.

En toute franchise, nous entrions à la salle Wilfrid-Pelletier avec l’impression que ce concert à Montréal de la légende Hancock, 83 ans, pourrait bien être son dernier. Nous en sommes plutôt sortis avec l’assurance qu’il lui reste encore assez d’énergie pour au moins une autre visite : accompagné par quatre excellents musiciens – dont l’imaginatif guitariste d’origine béninoise Lionel Loueke et l’accompli Terence Blanchard à la trompette –, le pianiste a distribué les grooves, et les blagues, pendant plus de deux heures.

Il avait l’air heureux de retrouver cette salle, pleine à craquer, qu’il avait visitée la dernière fois il y a déjà cinq ans ; le musicien a d’abord pris le temps de s’adresser longuement à l’auditoire, notamment pour le prévenir que le début de la soirée allait être le plus étrange, avant de s’asseoir au piano pour diriger l’orchestre dans ce qu’il a nommé son « Ouverture », sorte de courtepointe de passages de plusieurs oeuvres de son répertoire durant laquelle s’est imposé Blanchard et sa trompette à la sonorité trafiquée par des pédales d’effets.

On a tôt fait de lever notre chapeau au maître : ses solos étaient toujours d’une remarquable clarté, le sens du rythme aussi vif et ingénieux, les passages mélodiques aussi complexes qu’autrefois. Passé les quelque vingt minutes de l’ouverture, Hancock a présenté ses accompagnateurs (ajoutez James Genus à la basse et le jeune Jaylen Petinaud à la batterie) et rendu hommage à son vieil ami disparu en mars dernier, le saxophoniste Wayne Shorter, son complice au sein du second quintette de Miles Davis, en interprétant sa composition Footprints, tirée de son album Adam’s Apple (1967). Les arrangements, a précisé Hancock, portent la signature de Blanchard, dont l’opéra Fire Shut Up in My Bones fut présenté par le Metropolitan Opera, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, en 2021.

Soufflant hommage, suivi d’une plongée dans le jazz fusion dont Hancock fut un des grands ingénieurs et promoteurs dans les années 1970, avec entre autres Actual Proof, de l’album Thurst (1974), mise en branle par un hallucinant solo de guitare de Loueke, et Come Running to Me, de l’album Sunlight (1978), durant laquelle Herbie s’est mis à badiner de (trop ?) longues minutes avec son vocodeur. Les musiciens s’échangeaient les solos, Herbie passant du synthé au piano, érigeant des grooves sophistiqués. Avant de passer au rappel, la foule s’est emportée lorsqu’elle a reconnu la mythique ligne de basse synthétique de Chameleon (tirée du classique Head Hunters, 1973), qu’il a jouée debout devant nous, sur son flamboyant keytar.

La première partie de ce concert fut chaotique, mais assurément divertissante. DOMi&JD Beck, duo franco-américain dans la jeune vingtaine, s’amène sur sa petite scène décorée, elle en patins à roulettes, s’assoyant sur un banc en forme de siège de toilette – avec le papier déroulé sur le plancher. JD s’installe à sa toute petite batterie, sur laquelle il tapera avec une précision maladive, jouant les breakbeats comme s’il avait été programmé par Squarepusher.

La Française en jette. Joue des solos de basse électrique sur le clavier du haut avec sa main gauche, alterne avec un solo de piano électrique de la droite, alors que ses pieds tapotent le pédalier d’orgue pour jouer d’autres motifs de basses bien creuses. Les deux prodiges jouent comme un trio… en duo, s’inspirant de l’oeuvre fusionnelle de Hancock et Weather Report, qu’ils interpréteront d’ailleurs, en plus des chansons originales de leur album Not Tight, paru l’an dernier.

Il y a évidemment beaucoup d’autodérision dans le titre de ce premier disque en carrière, puisque DOMi&JD Beck sont d’impressionnants techniciens qui ne dérailleront que lorsque l’ordinateur de bord de DOMi fera des siennes pendant le concert. « Demain, promis, je change d’instrument – je jouerai de la flûte ! », a blagué la musicienne, à propos du concert que le duo donnera sur la place des Festivals, à 21 h 30. Si leur performance manque certes d’âme, les musiciens jouant à toute vitesse des compositions aux structures rythmiques élaborées, leur humour, leur enthousiasme et leur virtuosité fournissent à n’en pas douter un vrai spectacle.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Nous avons quitté Wilfrid-Pelletier avant que le quintette d’Hancock ait pris une bouchée dans ses rappels pour prendre le pouls de Jean-Michel Blais, sur la place des Festivals. Deux observations : d’abord, l’attention de la foule, visiblement absorbée par l’oeuvre du compositeur et ceux qui l’interprétaient. Une rare qualité d’écoute de la part d’une foule de cette taille qui s’était entassée dans la chaleur pour apprécier la performance de Blais et de sa dizaine de musiciens, dirigés par le chef Dmitri Zrajevski.

Ensuite, le son : était-ce en raison de l’humidité ambiante à couper au couteau ? C’était comme si les particules d’eau en suspension favorisaient la répartition des ondes sonores dans le centre-ville. Cet orchestre avait du volume, de la puissance, jusqu’aux commerces de la rue Sainte-Catherine. Malheureusement, nous n’avons pu apprécier qu’une poignée de chansons (dont celles profitant du traitement électronique de l’invité spécial CFCF) à la fin de ce concert qui avait toutes les allures d’un triomphe pour Jean-Michel Blais.