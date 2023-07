Notre sélection au FIJM

Mardi 4 juillet

Rafael Zaldivar Trio

Studio TD, 18 h

La série gratuite de 18 h au Studio TD met en scène un autre pilier du jazz québécois, Rafael Zaldivar, compositeur, pianiste et professeur à la Faculté de musique de l’Université Laval. Le jazz cubain sera à l’honneur du programme de son trio, auquel se joindra le saxophoniste torontois Luis Deniz, aussi d’origine cubaine.

Nduduzo Makhathini

Pub la Traversée Molson, 20 h et 22 h

Un coup de coeur que l’album In the Spirit of Ntu paru l’an dernier chez Blue Note Africa du compositeur, pianiste et occasionnellement chanteur sud-africain Nduduzo Makhathini, créateur d’un jazz empreint de mystère qui alterne les rythmes tendus et les grooves plus tempérés, et plus mystérieux.

DOMi&JD Beck

Scène TD, 21 h 30

Claviériste, DOMi est française d’origine, le batteur JD Beck, américain ; ils se seraient rencontrés lors d’une fête chez Erykah Badu et n’ont cessé de travailler ensemble depuis. On parle de ces deux jeunes prodiges comme de l’avenir du jazz, rien de moins — fans du Herbie Hancock jazz-funk-fusion des années 1970 et 1980, tendez l’oreille.