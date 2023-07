Écrire des chansons, rester au diapason

Son nom ne résonne pas comme celui des grands interprètes qui ont propulsé ses textes — Joe Dassin, Serge Reggiani, Michel Fugain et Nana Mouskouri, par exemple—, mais Claude Lemesle n’en reste pas moins un monument de la chanson. Le grand parolier, à qui l’on doit une bonne centaine de classiques, fera un tour à Montréal le 8 juillet, le temps de raconter et même d’interpréter à sa façon quelques-uns de ses morceaux phares. Le Devoir en a profité pour parler de création avec lui.

À 77 ans, Claude Lemesle peut se vanter d’écrire des textes de chansons depuis plus de cinq décennies, sa première tentative intitulée En Angleterre, cet été qui remonte selon sa grande mémoire à 1966. « C’est une chanson totalement inconnue, bien sûr ! s’exclame le Parisien jamais à court d’anecdotes. C’était une histoire assez marrante d’un jeune homme français, pas tellement dégourdi, qui partait en Angleterre pour essayer, comme on disait à l’époque, de jeter un peu sa gourme, quoi, de se dévergonder ! »

Lors de la première heure de sa prestation qui se tiendra à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, le parolier s’entretiendra avec l’animatrice Monique Giroux, avant de pousser la note pour l’heure suivante. On ne devrait pas en apprendre des tonnes sur sa toute première chanson, mais le grand parolier reviendra assurément sur sa longue et fructueuse collaboration avec Joe Dassin, pour qui il a écrit quelque 130 textes. Du lot, on compte Salut les amoureux, L’été indien, Et si tu n’existais pas et Le jardin du Luxembourg.

« J’ai débuté avec Joe, raconte-t-il au téléphone. On était très jeunes, mais c’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier et c’est lui qui m’a demandé d’écrire mes premières chansons pour les interprètes, en particulier pour lui. »

Dans son spectacle, Claude Lemesle peut donc interpréter ses propres paroles à sa manière. « Une chanson comme Salut les amoureux, que la plupart des gens connaissent, c’est l’histoire d’une vraie rupture, de ma rupture avec une femme que j’aimais beaucoup. Donc, évidemment, je la transmets autrement, c’est sûr. Alors, je ne dis pas que c’est mieux, hein, parce que j’ai été merveilleusement servi par mes interprètes, mais c’est ma lecture à moi. »

Au total, M. Lemesle a écrit plus de 3000 textes et, du lot, un peu moins de la moitié ont été endisqués par l’un ou l’autre des chanteurs avec qui il a collaboré. La palette est large, allant du dramatique au ludique, d’Une fille aux yeux clairs de Michel Sardou àSeñor Météo de Carlos.

Quelques minutes avant notre entretien, Claude Lemesle est justement tombé sur un jeu-questionnaire télévisé où l’animateur se surprenait au détour d’une question de la qualité de la prosodie de son titre Rosalie, toujours du coloré Carlos, où on peut entendre « Ça vient d’où, ma doudou, ton grand dédain ». Le parolier, beau joueur, précise que « ce n’est pas parce qu’on écrit une chanson à vocation fantaisiste ou humoristique qu’on va saloper l’écriture ! ». D’ailleurs, selon lui, « les chansons drôles sont beaucoup plus difficiles à écrire ». Par exemple, il avait bûché plus sur Señor Météo que sur Et si tu n’existais pas.

Épouser l’époque

Claude Lemesle, aussi auteur de plusieurs livres, dont le plus récent sur Gilbert Bécaud, peine toutefois à mettre le doigt sur ce qui fait qu’une chanson deviendra un succès. « Mais c’est le public qui est le roi, de toute façon, estime-t-il. On aime toutes nos chansons de la même façon, et puis le public fait son choix. Il y a des fois, on est agréablement surpris du succès d’une chanson, et puis le contraire arrive aussi, quand il y a une chanson à laquelle on croit beaucoup et puis finalement, bon bah, le public ne l’adopte pas. »

Le prolifique parolier estime tout de même qu’exception faite de quelques artistes hors du temps, comme Brassens, il y a une importante question d’arrimage avec l’époque, avec la société. « Il y a des chansons qui, dix ans auparavant ou dix ans plus tard, n’auraient pas fonctionné, mais bon, elles arrivent au moment où les gens ont envie de les entendre pour telle et telle raison. »

Il précise que, si la société change, la musique aussi prend des virages. « Chaque époque génère ses goûts et, en France, ce qu’on entend essentiellement, c’est du rap, du slam, de la musique urbaine. » Et il se retient bien de médire de ces genres, bien au contraire : il juge « tout à fait passionnant » le rap et ses multiples approches de scansion. « On s’éloigne de la versification classique, de l’alexandrin ou de l’octosyllabe. C’est plus débridé, c’est bien ! »

Selon lui, un parolier doit éviter de se scléroser et d’être passéiste. « Si on regarde trop en arrière, on sort totalement de la vie et de la vérité, estime M. Lemesle. Je pense qu’il faut vraiment regarder les choses évoluer sans aucune crainte, sans indulgence, mais aussi sans sévérité, simplement, naturellement, c’est absolument essentiel. »

Il faut suivre la parade, tout comme il faut aussi transmettre ses connaissances, croit-il. M. Lemesle s’affaire d’ailleurs depuis longtemps à participer à des ateliers avec de jeunes créateurs. « Ça fait 57 ans que j’exerce l’activité d’auteur de chansons. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit qu’un homme qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. Eh bien moi, je n’ai pas envie que la biblio brûle après ma mort, donc j’essaie de transmettre ce qu’il m’a semblé avoir appris. »

Claude Lemesle chante ses interprètes À la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, le 8 juillet, 20 h