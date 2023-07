Une petite fortune pour voir les Foo Fighters à l’auditorium de Verdun

Payer plus de 600 $ pour un billet ou renoncer à voir son groupe favori sur scène ? C’est le dilemme auquel font face les fans de la formation américaine les Foo Fighters, qui se produira à l’auditorium de Verdun le 10 juillet prochain.

Les quelque 4000 billets disponibles pour le concert surprise se sont envolés en quelques minutes lors de leur mise en vente, jeudi dernier. Alors que les billets d’entrée de gamme se vendaient initialement à 180 $, leur prix varie aujourd’hui entre 600 $ et 900 $ sur le site de revente billets.ca. Sur stubhub.ca, ils s’affichent à 278 $. De quoi donner des maux de tête aux fans.

« Je suis vraiment très triste. C’est vraiment frustrant. » Au téléphone, l’émotion dans la voix de Fanny Marchand est palpable. Elle doit renoncer à l’idée de voir son groupe favori, dont elle est fan depuis 20 ans, se produire dans l’auditorium intimiste de Verdun.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé : Fanny et les trois amies avec qui elle prévoyait assister au concert se sont toutes connectées le 29 juin au matin sur la plateforme de vente de billets Ticketmaster. « On était bien connectées pour être dans les premières et avoir des places, raconte-t-elle. Il y a eu un problème technique cinq ou dix minutes avant l’ouverture de la vente. Quand je suis revenue dans la file d’attente, il y avait plus de 2000 personnes devant moi. »

Mais le coup de grâce est survenu un peu plus tard. « Une heure après, on a vu que des centaines de places étaient disponibles sur les sites de revente. »

Escroquerie

Si les Foo Fighters ont choisi de se produire dans une salle nettement plus petite que celles auxquelles ils sont habitués, ce n’est pas anodin : le groupe s’y est déjà produit il y a exactement 20 ans, en juillet 2003. Dix ans plus tôt, le leader de la formation, Dave Grohl, avait joué au même endroit avec le mythique groupe Nirvana, dont il faisait partie.

« C’est l’historique qui rend l’événement exceptionnel », souligne Fanny Marchand. « Dave Grohl a envie de présenter ce concert pour les fans. […] Pour les artistes, c’est extrêmement frustrant de se dire qu’ils font des choses pour les fans, mais que les fans ne peuvent pas en profiter. »

On sent qu’ils n’en ont rien à faire que les gens ne puissent pas aller à un concert. Ça fait des années que des fans n’arrivent pas à avoir des places.

En désespoir de cause, la trentenaire a émis une publication Facebook pour signifier qu’elle cherchait des billets. Une jeune femme lui a répondu. « Je lui ai demandé des captures d’écran des billets », raconte Mme Marchand. Rassurée, elle décide de les acheter. Les deux femmes conviennent qu’elle versera le prix d’un premier billet à la vendeuse et paiera les trois autres ensuite.

« Quand j’ai reçu les billets, le logo de Ticketmaster n’était pas le bon et je n’ai reçu aucun courriel de confirmation de la compagnie », relate-t-elle. En voulant lui signifier que les billets n’étaient pas valides, Fanny Marchand a constaté que le compte Facebook de la vendeuse avait disparu et, avec elle, les 200 $ versés.

Les sites de revente montrés du doigt

Pour la Montréalaise, le constat est clair : les plateformes de revente ont les coudées franches, et la situation doit changer. « On sent qu’ils n’en ont rien à faire que les gens ne puissent pas aller à un concert. Ça fait des années que des fans n’arrivent pas à avoir des places. »

En 2014, quatre sites spécialisés dans la revente de billets, dont billets.ca, ont fait face à 65 chefs d’accusation, et ont reçu des contrats d’infraction allant de 4000 $ à 60 000 $. Plus récemment, les mélomanes désireux d’assister au Festival d’été de Québec ont eux aussi dû se rabattre sur les plateformes de revente, où les billets se vendent à fort prix.

Le service à la clientèle de billets.ca a refusé notre demande d’entrevue, dimanche, en précisant que l’organisation ne répond pas « à ce type de demande ».

Quant à Fanny Marchand, elle pourra au moins voir son groupe favori sur scène lors du Festival d’été de Québec. Et elle compte bien se présenter à l’entrée des artistes de l’auditorium de Verdun le 10 juillet prochain. « Peut-être que Dave Grohl verra que ses fans n’ont pas eu de billets et qu’il viendra nous faire un coucou ! »