Joe Grass dans les eaux de la simplicité

Parfois, posséder un grand talent peut avoir ses revers, comme celui de tracer des chemins sinueux dans ses chansons juste parce qu’on est capable de le faire. Joe Grass est bien trop humble pour quantifier son talent — scoop : il est immense —, mais il a placé une quête de simplicité au centre des nouvelles chansons de son disque Falcon’s Heart, qu’il présentera mardi au Festival international de jazz de Montréal.

Joe Grass, natif de Moncton, a une réputation enviable au sein de la scène musicale québécoise, où il évolue depuis une vingtaine d’années, en solo, mais aussi beaucoup avec les autres. Et pas des moindres : Lhasa de Sela, Elisapie, Marie-Pierre Arthur, Patrick Watson, les Barr Brothers et on en passe, et des meilleurs.

Les idées sont donc foisonnantes dans sa tête, et il suffit de voir valser ses mains sur le manche de sa guitare pendant qu’il se fait prendre en photo par Le Devoir pour comprendre que le nombre des notes et la complexité de leur enchaînement ne sont pas un problème. Le défi qu’il a plutôt tenté de relever sur Falcon’s Heart était de ramener ses chansons à l’essentiel.

Fondations en béton

« Simple, ça veut dire que je pouvais chanter ça a cappella. Si on enlevait tous les arrangements, ça devait pouvoir être joué autour d’un feu, par exemple », explique en français le musicien. Il arrive souvent en effet que l’intention de départ de ses compositions soit issue d’un riff ou d’une idée « unique, intéressante », mais qui peut plus difficilement devenir la base d’un morceau stable, assis.

Le résultat n’est pas un disque de folk pur, mais bien une plongée feutrée et riche, doucement rythmée, tout en proximité, mais pas minimaliste. C’est là même l’idée de créer des fondations en béton. « Quand la maison est solide, alors tu peux mettre ce mur en vitre, par exemple, tu peux essayer des choses et aller plus loin avec tout ça. »

C’est donc dans les arrangements, dans l’enrobage, que Joe Grass s’est en quelque sorte mis en danger, hors de sa « zone de confort », comme il dit. « J’ai balancé des choses qui ne sont pas censées aller ensemble, et à la fin, ça devient quelque chose de complexe. »

Par exemple, on trouve sur la pièce Hart Island du banjo doublé d’un solo de guitare presque robotique. Ailleurs, sur Guadalupe (où chante Katie Moore) ou sur High and Lonesome, on trouve la présence étonnante, mais harmonieuse d’un trio de violon alto, de flûte et de clarinette basse, joués par Jean René, David Gossage et Philippe Lauzier.

« Ensemble, on a fait deux jours d’improvisation, juste free, raconte Joe Grass les yeux pétillants. On se disait : “toi, tu vas jouer dans ce registre-là, puis toi, en staccato, toi, tu vas jouer les notes longues”. On a exploré les textures, puis on a trouvé des choses vraiment intéressantes. Avec ces expérimentations-là, on a pu trouver quelque chose de nouveau et ramener ces idées-là dans les arrangements. »

Des images et de l’eau

Sur ces musiques belles, Joe Grass a couché des paroles qu’il a voulues « plus imagées » qu’avant, plus loin du récit et plus proches des évocations. Un des univers qu’il explore à plusieurs reprises est celui de l’eau, qui revient sous plusieurs formes : océans, rivières, mers, marées et marins sont de la partie.

« Si je pouvais être à côté de la mer… laisse-t-il tomber. Je viens du Nouveau-Brunswick et j’ai passé beaucoup de temps sur les rivières, je passais beaucoup de temps à pêcher. Mais j’aime ces images-là, l’eau c’est puissant, c’est beau. Juste les propriétés physiques de l’eau : ça peut remplir quelque chose facilement, ça peut aller autour, ça peut guider. »

Joe Grass montera sur scène quelques fois cet été — il était du festival BleuBleu en Gaspésie récemment —, généralement en format trio avec le bassiste Morgan Moore et le percussionniste Robbie Kuster (Patrick Watson). Au FIJM, le chanteur sera aussi accompagné du claviériste François Lafontaine (Karkwa) et de la chanteuse Erika Angell (Thus Owls).

Les chansons de Falcon’s Heart sont nées sur disque, mais elles grandissent sur scène, explique Joe Grass. Il a déjà vissé quelques boulons, coupé un couplet ici, rajouté un moment instrumental ailleurs.

« J’ai hâte, parce que les shows, jouer avec d’autres personnes, c’est toujours une découverte. Ces musiciens-là, ce sont de bons improvisateurs, alors, quand on joue, on trouve de nouvelles affaires. »

Joe Grass En spectacle gratuit au Festival international de jazz de Montréal, le mardi 4 juillet à 19 h au Club Montréal TD, sur l’Esplanade de la Place des Arts.