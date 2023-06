Brandee Younger, fan du rap et de la harpe

Brandee Younger devrait se souvenir longtemps de son premier concert à Montréal à l’invitation du FIJM : la compositrice, harpiste et professeure à l’Université de New York jouera au Studio TD à 22 h le 2 juillet, le lendemain de son 40e anniversaire. « On devrait arriver un ou deux jours plus tôt, j’ai hâte ! » s’excite celle qui se présente comme « born and raised in New York City — le hip-hop fait partie de mon ADN, alors que la harpe, j’ai dû l’apprendre ». Au programme de son récital, le matériel de Brand New Life, album paru en avril dernier avec lequel elle retrace l’influence de l’oeuvre de Dorothy Ashby sur la musique hip-hop.

Miles Davis est évidemment reconnu comme une figure mythique de la trompette en raison de l’influence qu’il a eue dans le son et le développement du jazz, mais il n’est pas la seule figure marquante de l’histoire de cet instrument. Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Lee Morgan, Donald Byrd ou Don Cherry, pour ne nommer qu’eux, en ont aussi marqué l’évolution. Idem pour le piano ou le saxophone.

Quid de la harpe, un instrument qui s’est taillé une place timide dans les formations jazz ? Il n’y a que deux noms, ceux de deux femmes noires : Alice Coltrane et Dorothy Ashby. À deux, elles ont défini les contours bleus de l’instrument surtout associé au monde de la musique classique. Difficile, donc, d’échapper à leurs comparaisons, surtout si une musicienne contemporaine comme Younger en rajoute une couche en rappelant leur influence dans son propre travail.

« And you know what ? Ça ne me dérange pas du tout, rétorque Brandee Younger. D’abord, plus jeune, je n’avais pas de modèles. Moi, je désirais jouer de la harpe sur des chansons rap, mais je n’entendais ça nulle part. J’avais besoin de pouvoir m’identifier à mon instrument et, en retour, que mon instrument me ressemble. C’était difficile de le faire quand personne d’autre ne le faisait. »

Sauf Dorothy Ashby… par procuration, précise Brandee. « Il se trouve qu’énormément de compositeurs/producteurs de hip-hop ont échantillonné son oeuvre, sauf qu’elle est décédée avant de pouvoir mesurer combien son oeuvre a influencé le hip-hop. »

Ashby, compositrice, pianiste et harpiste originaire de Detroit, est disparue en 1986. « Il me semble que l’un des premiers à avoir échantillonné ses enregistrements fut Pete Rock, en 1992 », rappelle la harpiste. Pete Rock, l’un des compositeurs qui ont défini le son rap new-yorkais très jazzé des années 1990, collabore à son récent album (sur la chanson Livin’ And Lovin’ In My Own Way), tout comme le producteur 9th Wonder et la bassiste Meshell Ndegeocello, qui en retour, a invité Younger sur son album The Omnichord Real Book, paru la semaine dernière chez Blue Note.

Or, poursuit Brandee, « de 1992 à aujourd’hui, ce sont Pete Rock, DJ Premier, Flying Lotus, 9th Wonder, Kanye West et plusieurs autres qui ont composé des musiques avec des extraits sonores tirés des albums les plus funky que Dorothy Ashby a enregistrés, à la fin des années 1960 », soit les classiques Afro-Harping (1968), Dorothy’s Harp (1969) et The Rubaiyat of Dorothy Ashby (1970). « Ce sont des albums sur lesquels Dorothy a transformé son jeu : tout ce qu’elle faisait alors était super groovy et funky. »

« Ces compositeurs se sont servis de ce matériau pour construire les fondations du hip-hop, pour imaginer les beats avec lesquels j’ai grandi dans les années 1990, abonde la musicienne. Découvrir ça dans leurs productions fut comme une bouffée d’air frais pour moi… mais aussi une déception, puisque ces grandes musiciennes n’étaient pas reconnues à leur juste valeur, tant dans le monde du jazz que dans celui de la harpe. Alors, je me fais un devoir à chacun de mes concerts de jouer au moins une composition d’Alice Coltrane et une d’Ashby, puisque je veux que le public découvre leur musique. »

Formée à la harpe classique, Brandee Younger s’est tournée vers le jazz, rencontrant tôt son complice Makaya McCraven (batteur, compositeur, band leader), qui bat la mesure sur Brand New Life — le titre de l’album réfère aux compositions d’Ashby que Brandee reprend et qui n’avaient jamais été endisquées.

« En finissant mes études, chargée de mon bagage en musique classique, je cherchais encore à définir mon son ; très tôt, j’ai travaillé avec Ravi Coltrane », saxophoniste, fils de John et d’Alice. « Je lui ai alors demandé comment il aimerait que je joue de la harpe. Il m’a répondu : peux-tu combiner un peu du côté spirituel de la musique de ma mère, un peu du côté be-bop d’Ashby et un peu de la couleur classique de Carlos Salzedo », l’éminent et influent harpiste français qu’admiraient papa et maman Coltrane ? « C’est ainsi que j’ai moulé mon son », élégant, dynamique, groovy comme l’était celui d’Ashby, et tourné vers la culture hip-hop.

Devenant en 2022 la première artiste afro-américaine à obtenir une nomination aux Grammys dans la catégorie Meilleure composition instrumentale (pour Beautiful is Black), Brandee Younger a souvent été sollicitée par les compositeurs rap modernes, apposant le son de son instrument sur des enregistrements de John Legend, de Moses Sumney, de Drake, de Bilal et de Kanye West, entre autres. « La harpe est un instrument passe-partout et, surtout, personne n’est obligé de toujours jouer des arpèges », commente-t-elle en spécifiant utiliser des pédales d’effets pour modifier le son de son instrument pendant ses concerts.

« La seule embûche pour une harpiste dans le jazz, c’est qu’on ne peut pas changer de clé aussi facilement que peut le faire un trompettiste ou un guitariste. Jouer des phrases chromatiques rapides, pas possible ; à l’inverse, les harpistes s’illustrent dans le jazz modal. On ne pourra pas jouer Giant Steps [de l’album du même nom de John Coltrane, 1960] à pleine vitesse ! »

Brandee Younger jouera en trio le 2 juillet, 22 h, au Studio TD, à l’affiche du Festival international de jazz de Montréal.

Notre choix au FIJM Vendredi 30 juin Billie Marten, sur la place des Festivals, 18 h La jeune chanteuse britannique Billie Marten n’a que 24 ans, mais elle a lancé, au printemps, un quatrième disque, Drop Cherries, qu’elle vient défendre à Montréal. La fierté de Ripon, dans le Yorkshire, y offre une chanson douce-amère, orchestrée et tirant sur le folk. Le tout porté par une voix qui fait penser à celle de Feist. Valaire, sur la scène Rio Tinto, à l’angle de Sainte-Catherine et de Jeanne-Mance, 20 h Le groupe local Valaire fera grimper le tempo avec les pièces de leur nouveau disque Jazz Futon. Les musiciens sont toujours à la hauteur pour faire danser avec leur musique hybride entre le jazz et les musiques électroniques, urbaines et latines. Samedi 1er juillet Lengaïa Salsa Brava, au Club Montréal TD, sur l’esplanade de la Place des Arts, 19 h Sortez vos souliers de danse pour le groupe montréalais Lengaïa Salsa Brava, qui livre une musique latine contagieuse. Le tout est joué par la douzaine de musiciens qui composent la formation créée en 2012.