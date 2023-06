L'été rythmé de Marianne Trudel

La compositrice, pianiste et cheffe d’orchestre Marianne Trudel lancera la belle saison jazz avec une série de concerts à configurations variables. En ouverture de la 43e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) jeudi, au Dièse Onze, en formule trio avec ceux qu’elle désigne comme des « piliers du jazz québécois », le contrebassiste Normand Guilbeault et le batteur Pierre Tanguay, puis le 3 juillet à la tête de l’Orchestre de jazz de McGill, sur une scène extérieure.

Entre ces deux dates, elle prendra part au Festival de jazz de la Saskatchewan et au Festival international de jazz d’Edmonton avec l’ensemble féminin Ostara Project. La pianiste a également à son agenda un concert hommage à Ella Fitzgerald à Orford le 4 août et poursuit sa collaboration avec la chanteuse Karen Young en hommage à Joni Mitchell — elles viennent de jouer au Grand Théâtre de Québec, à l’invitation du Festival Québec jazz en juin ; « c’était magique ! ».

Je me suis vraiment donnée à fond puisque cette année, j’ai dirigé l’un des deux big bands, ce qui vient avec beaucoup de travail et de pression.

Quoi d’autre ? Marianne Trudel nous annonce la parution, le 29 septembre prochain, d’un triptyque d’albums de compositions originales, enregistrés durant la pandémie : un album solo, un en duo avec le percussionniste John Hollenbeck, et un dernier en trio auquel se joint le bassiste Rémi-Jean Leblanc (le projet Time Poem. La joie de l’éphémère). « Je trouve ça intéressant de montrer ces trois facettes, trois albums différents, mais complémentaires, avec John Hollenbeck qui sert de pivot entre les projets. » Notons par ailleurs que Rémi-Jean Leblanc présentera au Studio TD le 6 juillet la substance de son excellent album jazz fusion rock Heyday, paru en décembre dernier.

Double emploi

Ah, on allait oublier : la pianiste sera également du Big Band du trompettiste Joe Sullivan le 4 juillet, encore au Dièse Onze et à l’affiche du FIJM. Ça résume, en quelque sorte, les vacances de Marianne Trudel. Vacances, dites-vous ? Oui, puisque « l’école est finie — et moi aussi, je suis finie ! » lâche Marianne Trudel dans un grand éclat de rire. C’est qu’elle enseigne également le jazz à l’École de musique Schulich de l’Université McGill et la dernière session fut chargée : « Je me suis vraiment donnée à fond, puisque cette année, j’ai dirigé l’un des deux big bands, ce qui vient avec beaucoup de travail et de pression, puisque l’orchestre sert de véhicule pour promouvoir le programme de l’école. »

Au programme, du Count Basie, du Maria Schneider, de ses propres compositions originales, entre autres. « Côté répertoire, on ratisse large en termes d’influences et d’époques, soutient Trudel. Jouer en section, dans un grand orchestre, c’est une tout autre expérience pour les jeunes musiciens. C’est très formateur — et moi, c’est ce que j’aime de ces formations, des big bands, des orchestres symphoniques : la synergie. Lorsque tu mets autant de personnes sur une même longueur d’onde, ça décuple l’intensité et la probabilité qu’il y ait de la magie. Quand ça marche, quand se mettent en commun toutes ces énergies, c’est sublime. Moi, je vois vraiment ça comme une métaphore de la vie en collectivité. »

Le double emploi de Marianne, à la fois enseignante du jazz et actrice de sa scène, lui permet de poser un regard particulièrement aiguisé sur l’évolution du jazz québécois. « Je ne peux pas me prononcer sur la personnalité musicale ou les caractéristiques distinctives de la scène jazz québécoise, puisque j’ai le nez dedans. Je n’ai pas assez de recul sur cette question ; par contre, je suis convaincue — et mon impression se confirme avec les années — qu’au niveau de la qualité des musiciens, des âmes de solistes qu’on a ici, à Montréal, c’est extraordinaire. »

« Tu vois, l’hiver dernier, j’ai été invitée par [la compositrice et batteuse] Terri Lyne Carrington à donner une classe de maître au Berklee College of Music [de Boston]. C’est un des meilleurs programmes de jazz aux États-Unis, qui attire les meilleurs professeurs ; or, encore une fois [au contact des étudiants], j’ai réalisé à quel point nos musiciens à nous accotent ceux des États-Unis, et on ne s’en rend pas vraiment compte. C’est un peu désolant, mais le jazz qui se fait ici reste encore trop peu à l’intérieur de nos frontières.

La vie musicale de Marianne Trudel, qui vient d’être récompensée du Prix du CALQ de l’artiste de l’année à Laval, est ainsi rythmée par ses fonctions de professeure (le programme de musique du cégep de Saint-Laurent fait également appel à elle) et celles de compositrice et soliste. « C’est sûr que j’aimerais avoir un peu plus de vacances, mais l’été, pour moi, c’est devenu le moment de me mettre à jour dans mes différents projets et de composer, commente-t-elle. D’habitude, je donne beaucoup de concerts durant les vacances, mais cet été, je serai relativement tranquille — l’automne sera beaucoup plus chargé de concerts.



Marianne Trudel, Normand Guilbeault et Pierre Tanguay Au Dièse Onze, le 29 juin, à 19 h, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Marianne Trudel dirigera l’Orchestre de jazz de McGill le 3 juillet, à 17 h, sur la scène Rio Tinto.