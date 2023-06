Nos choix du 29 juin au FIJM

Rémi Cormier

Scène TD, 18 h

Le jeune compositeur et trompettiste aperçu dans l’orchestre The Liquor Store ainsi qu’aux côtés de Christine Jensen a fait forte impression le printemps dernier lors de la parution de son premier album à titre de leader, l’élégant Glimpse. Cette Révélation Radio-Canada en présentera la substance sur scène avec son septet.

HAWA B

Club Montréal TD, 19 h

Une nouvelle voix à surveiller, celle de la compositrice et chanteuse néo-soul/jazz/pop montréalaise Nadia Hawa Baldé, alias Hawa B, récemment entendue sur l’album de Félix Petit (FELP), lequel collabore à l’enregistrement du successeur de l’album Sad in a Good Way, paru en avril 2022.

Kokoroko

Scène Rio Tinto, 20 h

Pur produit de la scène britannique, l’ensemble de huit musiciens KOKOROKO articule avec une étonnante douceur sa fusion de jazz et d’afrobeat, misant sur la richesse de ses orchestrations de cuivres — on découvrira sur scène les chansons de leur succulent premier album Could We Be More, paru l’an dernier.