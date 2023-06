Absente des palmarès en ligne, la musique québécoise fait-elle l’autruche?

Aucune chanson québécoise en français ne figure actuellement dans le classement des 100 titres les plus écoutés au Québec. Des chiffres catastrophiques dont s’étonne l’industrie musicale d’ici, qui dit ne pas du tout observer ce désintérêt sur le terrain. Dans les principaux festivals, on assure que la musique québécoise en français a toujours la cote en spectacle. Face à un portrait aussi sombre, le milieu musical fait-il l’autruche ?

Le directeur de la programmation du Festival d’été de Québec (FEQ), Louis Bellavance, est plutôt d’avis que « le streaming ne fait pas tout ». Il se montre certes préoccupé par les chiffres obtenus par Le Devoir, qui révèlent qu’à peine 23 titres québécois en français faisaient partie des 1000 chansons les plus écoutées au Québec dans la deuxième semaine de juin. Mais Louis Bellavance nous appelle tout de même à faire preuve de prudence avant de conclure que la musique québécoise est en péril.

« Le streaming, c’est quelque chose qu’on regarde plus pour les artistes internationaux au moment de les programmer. Pour les Québécois, c’est beaucoup moins important. On connaît déjà nos artistes ; on sait ce qui fonctionne en spectacle. Coeur de pirate ne génère peut-être pas énormément de streaming en ce moment sur les plateformes, mais on le sait très bien que les gens connaissent ses chansons et qu’il va y avoir beaucoup de monde pour venir la voir en concert », explique le programmateur du FEQ.

C’est beaucoup plus difficile pour un jeune artiste qui commence aujourd’hui que ce l’était durant l’âge d’or du CD.

Pour sa prochaine édition, qui débute le 6 juillet, le FEQ mise sur plusieurs têtes d’affiche québécoises qui chantent en français : Coeur de pirate, mais aussi Roxane Bruneau, Les Trois Accords, Robert Charlebois ou encore Les Cowboys Fringants. Des valeurs sûres, les organisateurs du festival en sont convaincus.

Une musique devenue événementielle ?

Aux Francos de Montréal, dont la programmation est composée exclusivement de musique francophone, on ne constate pas non plus un désintérêt pour la musique québécoise, contrairement à ce que l’on peut observer sur les plateformes d’écoute comme Spotify et Apple Music. Au contraire, l’édition des Francos qui vient de s’achever fut exceptionnellement courue, souligne Maurin Auxéméry, le directeur de la programmation du festival.

« Ce qui se passe sur les plateformes, ce n’est pas nécessairement toujours représentatif de la réalité. Moi, je programme des artistes de jazz qui génèrent à peine 20 000 écoutes par mois sur les plateformes, mais qui n’auront aucune difficulté à vendre 1500 places en concert. Ça a toujours été comme ça. Il y a des artistes qui avaient énormément de succès à la radio, mais qui n’arrivaient pas à remplir leur salle. C’est la même chose aujourd’hui avec le streaming », avance Maurin Auxéméry, qui s’occupe également de la programmation du Festival international de jazz de Montréal.

Montréal accueille en juillet l’un des plus gros festivals de jazz au monde. Pourtant, le reste de l’année, on parle très peu de jazz, qui est surtout vu comme un style de musique auquel le grand public n’accorde de l’importance qu’une fois par année. La musique québécoise francophone serait-elle, elle aussi, en train de devenir un genre musical qu’on écoute très peu chez soi, mais qui redevient soudainement rassembleur durant la période des festivals ?

« Ça se pourrait qu’on soit devenu un genre événementiel », reconnaît Alan Côté, le directeur général du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. Atterré par les chiffres d’écoutes sur les plateformes, M. Côté plaide pour une initiation à la chanson québécoise dès l’école primaire, à l’heure où l’on délaisse les cours de musique depuis des années.

En crise profonde

La musique au Québec traverse des moments difficiles depuis plusieurs années. Comme partout ailleurs, les ventes d’albums se sont effondrées, privant les artistes et le reste de l’industrie de précieux revenus. Or, quand bien même les artistes québécois cartonneraient sur les plateformes, l’écoute en ligne est beaucoup moins lucrative que la vente de disques. Restent donc les tournées. Si les festivals tiennent le coup, les concerts payants en salle, eux, se remplissent moins bien qu’avant, atteste Michel Sabourin, le fondateur du Club Soda, qui a également produit dans les années 1990 des artistes établis comme Marjo et Richard Séguin.

« C’est beaucoup plus difficile pour un jeune artiste qui commence aujourd’hui que ce l’était durant l’âge d’or du CD. Avec Richard Séguin, on pouvait remplir le Spectrum sept-huit soirs d’affilée. Qui fait ça aujourd’hui ? Si Pierre Lapointe fait ça un soir, ça va être beau », illustre M. Sabourin, qui vient de vendre sa mythique salle de spectacle à l’homme d’affaires Louis-Armand Bombardier.

Fossé entre l’industrie et le public

Évidemment, l’ouverture de salles en banlieue n’est pas étrangère à la baisse des ventes de billets à Montréal. Mais ce n’est pas le seul facteur en cause. Les radios musicales n’ont plus la force de frappe qu’elles avaient auparavant pour faire connaître de nouveaux artistes ou les nouveautés d’artistes établis. Et pour cause : plusieurs chansons francophones qui se trouvent actuellement sur les palmarès de radios comme CKOI et WKND à Montréal n’apparaissent même pas dans le classement des 1000 morceaux les plus écoutés au Québec sur les plateformes.

« Je pense qu’au Québec, on est les champions dans le monde pour essayer de créer de toutes pièces un buzz autour d’un artiste. Mais l’important, c’est que le public embarque. Parfois, ça fonctionne ; d’autres fois, non », évoque Rafael Pérez, président de la maison de disques Coyote Records.

Sur les plateformes d’écoute, plusieurs artistes de la relève, qui bénéficient d’une importante visibilité dans les médias, font moins bien que certains vétérans qui n’ont pas sorti de nouvel album depuis des années. Aux États-Unis et en France, pourtant, les artistes de l’heure performent en général mieux que les légendes de la musique : logique, car leur public est plus jeune, et donc plus susceptible d’utiliser ces plateformes. Pourquoi cette spécificité québécoise ? La musique d’ici était-elle meilleure avant