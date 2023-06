Yannick Nézet-Séguin brasse Rachmaninov

En publiant ce vendredi un double album des Symphonies n° 2 et 3 de Sergueï Rachmaninov avec l’Orchestre de Philadelphie sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, Deutsche Grammophon nous livre enfin la conclusion du cycle des symphonies et concertos du compositeur né il y a 150 ans en Russie et disparu il y a 80 ans à Beverly Hills.

Enregistré en 2018 (2e Symphonie) et en janvier 2020 (3e Symphonie) et parachevé en janvier 2022 avec la captation de L’île des morts, le cycle du chef québécois s’est fait attendre après la parution, en janvier 2021, du couplage de la 1re Symphonie (2018) et des Danses symphoniques (2019).

Nous avions regretté dans notre commentaire de la 1re Symphonie le manque de hargne et d’arêtes de l’interprétation, au profit d’un soin de l’hédonisme sonore. On attribuera au chef un grand sens de la cohérence, car c’est sur cette voie que poursuit Yannick Nézet-Séguin dans des symphonies qui s’acclimatent, heureusement, mieux de cette luxuriance.

Fête sonore

Il faut à nouveau rendre hommage à l’équipe technique : Andrew Mellor pour la Symphonie n° 2 et, plus encore, Brett Cox, qui signe une véritable prise de son de démonstration de la 3e Symphonie (écoutez le 2e mouvement !). On est aux antipodes des symphonies de Beethoven avec l’Orchestre de chambre d’Europe, où une atmosphère sèche permettait une esquisse au fusain des individualités orchestrales, esthétique voulue par Yannick Nézet-Séguin pour accroître la proximité avec l’auditeur.

Ici, tout est chaleureux et ample. L’objectif est tant sonore que musical, car le son tient lieu à la fois de musique et de projet artistique. Eugene Ormandy, l’ami de Rachmaninov, avait fait du « Philadelphia Sound » une marque de commerce artistique. Or, tout se passe dans ces nouveaux enregistrements, comme si ce brassage sonore visait une célébration de ce « Philadelphia Sound » dont certains prédécesseurs de Yannick Nézet-Séguin (par exemple Riccardo Muti) se moquaient bien. En ce sens, cette intégrale devient celle des « dépositaires » d’une certaine tradition et s’oppose à d’autres traditions et d’autres interprètes, tels que Kurt Sanderling (avec divers orchestres) ou Evgeny Svetlanov, moins idéalisés et « lisses ».

Alors que l’on dit que tous les orchestres se ressemblent, Yannick Nézet-Séguin porte une attention particulière à faire ressortir moult détails d’orchestration et, par là même, la qualité des pupitres de son orchestre. Ce faisant, il réussit une chose importante qu’on entendait si bien en concert quand il dirigeait en chef invité l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise, par exemple dans Bruckner ou Strauss : faire ressortir le meilleur de l’orchestre qu’il dirige et le faire apparaître unique.

Écouter Philadelphie brasser la musique orchestrale de Rachmaninov avec des partitions aussi bien scrutées par son chef est un vrai plaisir (différent), qui culmine avec la 3e Symphonie. Et n’oublions pas que tout cela a été précédé par une excellente intégrale des Concertos avec Daniil Trifonov. Aux dernières nouvelles, DG l’a mise en coffret au printemps.



Sergeï Rachmaninov Symphonies n° 2 et 3. L’île des morts. Philadelphia Orchestra. Yannick Nézet-Séguin. DG 2 cd 486 4775.