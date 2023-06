L’une des deux seules presses à vinyles du Québec cesse ses activités

L’une des deux seules presses à vinyles du Québec cesse sa production. L’entreprise propriétaire, la Société des Loisirs, déclare faillite. Les artistes et les mélomanes d’ici perdent un repère dans le paysage culturel.

La Société des Loisirs pressait des vinyles depuis 2021 dans la Basse-Ville de Québec. Elle s’est placée cette semaine à l’abri de ses créanciers.

« Je suis dans un moment où je ne peux pas parler de l’histoire qui nous a amenés là », se désole au bout du fil la seule administratrice de la Société des Loisirs, Audrey Lapointe.

Des tensions grandissantes s’installaient ces derniers temps entre la compagnie et certaines maisons de disques québécoises, selon les informations du Devoir. Des artistes ont même dû retarder la sortie de leur album puisque les vinyles ne pouvaient être prêts à temps.

Ces disques étaient très souvent uniques, colorés. Des artistes comme Valaire, Tire le Coyote, Les Louanges, Dumas, Mon Doux Saigneur, Thierry Larose et Flore Laurentienne ont fait affaire avec eux. Environ 120 000 copies sont sorties de leur presse.

Des administrateurs de la Société des Loisirs ont quitté le navire récemment, laissant peu de marge de manoeuvre pour Audrey Lapointe. « J’ai décidé de quitter l’entreprise pour aller retourner pratiquer l’architecture [ma formation professionnelle]. Mon départ a comme déboulé en une fermeture », explique-t-elle.

La pandémie et l’interdiction conséquente d’ouvrir un café attenant à leur presse a aussi certainement pesé dans cet échec. « Acheter des équipements payés 100 % d’avance, puis avoir un loyer commercial… Je me souviens que j’avais fait un plan A, B, C. […] Il n’y a rien là-dedans qui prévoyait une pandémie qui nous empêche d’ouvrir pendant longtemps », retrace Audrey Lapointe.

« Ce sur quoi je me concentre en ce moment, c’est d’honorer les contrats qu’on avait avec des artistes québécois pour les replacer ailleurs, pour essayer d’avoir le moins d’impact possible. Tous nos clients qui avaient acheté des vinyles vont être bientôt contactés pour qu’ils puissent venir les ramasser. S’ils ne peuvent pas les ramasser, ils vont pouvoir fait une réclamation. J’essaie de faire la bonne chose à tous les niveaux. Ça prend un certain temps, c’est qu’il va y avoir des petits accrochages, par-ci par-là, mais ça devrait se faire en douceur. »

L’autre presse toujours « en santé »

Il n’existe maintenant qu’une seule presse à vinyle en activité au Québec, chez Le Vinylist, également dans la ville de Québec.

Copropriétaire de cette dernière, Pierre-Luc Savard se dit attristé de la nouvelle, mais rassure les amateurs d’albums physiques : son entreprise est « en très bonne santé ». Le marché du vinyle n’a pas cessé de croître depuis qu’il a commencé sa production en 2019. « Pour les artistes, c’est devenu l’objet commercial numéro 1. Quand ça a recommencé à devenir populaire, on parlait de quelque chose de niché. Présentement, ça a dépassé les attentes », dit-il.

Plusieurs mélomanes parlaient déjà en 2021 d’un marché « en surchauffe ».

Tandis que la presse de la Société des Loisirs exigeait une main humaine à chaque impression, la machine du Vinylist est entièrement automatisée et peut produire environ une centaine d’albums à l’heure. « Ça marche très bien. On voit le futur du bon côté. […] On se concentre sur le volume », note Pierre-Luc Savard.