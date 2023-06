Les temps forts de l’été festivalier classique

Le Festival international du Domaine Forget est lancé. Dans la semaine à venir, Lanaudière, Orford, les Concerts Lachine et l’été chambriste à Ottawa débutent. En parcourant transversalement toutes ces manifestations musicales, nous avons fait une sélection des grands rendez-vous pour répondre aux centres d’intérêt de chacun.

Deux types de mélomanes ont la vie relativement facile en été : les amateurs d’art lyrique et ceux qui aiment la musique baroque. Cette dernière est admirablement servie par Montréal baroque, désormais à la mi-juin. La discipline n’est pas, a priori, associée au déplacement de larges foules et ne fait donc pas partie des événements à gros déploiement.

Depuis 2022, le Festival de Lanaudière a cassé cette logique en accueillant William Christie. Le directeur musical des Arts florissants sera de retour cette année, le 15 juillet à 16 h, avec Partenope, de Händel, occasion de nous présenter les six lauréats de la dixième édition du Jardin des Voix, son académie pour jeunes chanteurs.

Händel et Monteverdi

Partenope est un opéra créé en 1730 alors que Händel avait 45 ans. Le livret avait été refusé par la Royal Academy of Music, car jugé trop léger. De fait, c’est le premier opéra-comique de Händel, en gros une histoire de princes qui se disputent les faveurs de la reine Parthénope, alors que l’ancienne prétendante d’Arsace, prince préféré de Parthénope, se déguise en homme pour tenter de le discréditer. Après diverses péripéties, elle le provoque en duel, mais il arrivera à la confondre en exigeant un combat torse nu ! Un excellent enregistrement chez Erato associe Karina Gauvin en Parthénope et Philippe Jaroussky en Arsace. Après le concert du 15 juillet, William Christie se produira au clavecin à Saint-Sulpice le 17 juillet.

Lanaudière, le week-end suivant, nous proposera l’un des événements absolus de l’été : la venue de la Cappella Mediterranea et de Leonardo García Alarcón pour le diptyque majeur de la musique de Monteverdi : L’Orfeo et Les vêpres de la vierge. L’Orfeo de Monteverdi est en quelque sorte l’ouvrage fondateur du genre opéra (d’autres opéras le précédent, mais ont été perdus). La distribution pour L’Orfeo, le 22 juillet à 19 h, comprend Valerio Contaldo en Orfeo, Mariana Flores en Euridice et Musica, Giuseppina Bridelli en Messagère, Alejandro Meerapfel en Plutone et Salvo Vitale en Caronte. Les vêpres auront lieu à la cathédrale de Joliette le 24 juillet à 20 h avec les mêmes forces vocales, Leonardo García Alarcón et son épouse Mariana Flores ajoutant une « nuit vénitienne » à Saint-Alphonse-Rodriguez le 25 juillet.

Si vous êtes en Outaouais, pensez à la journée baroque de Musiques et autres mondes, à Ottawa, le 7 juillet, pour un concert de Kerson Leong jouant les Quatre saisons, puis une interprétation de La musique pour les feux d’artifice royaux, à 22 h, sur la rivière des Outaouais. Le lendemain, 8 juillet, le festival des Concerts Lachine ouvrira avec Acis et Galatée, de Händel, sous la direction de Matthias Maute.

Destination Québec

Pour les passionnées d’opéra, la destination immanquable est Québec, pour le Festival d’opéra et deux grands événements. D’abord, Roméo et Juliette,de Gounod, un an après Faust, dans une mise en scène de Pierre-EmmanuelRousseau et sous la direction musicale de Laurent Campellone, qui avait dirigéDon Pasquale cette saison. Dans les rôles principaux, on retrouve Thomas Bettinger et Patrick Bolleire, soit les Faust et Mephisto exceptionnels de 2022, associés cette fois à la Juliette d’Hélène Carpentier. La première est le 28 juillet.

Le lendemain, au Palais Montcalm, sera créé Messe solennelle pour une pleine lune d’été, un opéra de Christian Thomas d’après la pièce de Michel Tremblay. « La pleine lune devient un révélateur des pensées profondes, des choses que l’on tait, de la lucidité de la souffrance. L’action qui se déroule pendant cette soirée de pleine lune prend la forme d’une messe où le sacré et le profane se mélangent, entre messe et exorcisme », nous dit le festival. Thomas Le Duc-Moreau dirigera cette création mise en scène par Alain Zouvi.

À Montréal, Rafael Payare et l’OSM recevront Isabel Leonard pour des airs de Carmen dans le cadre du grand concert au Stade olympique le 16 août à 19 h 30. Rafael Payare sera par ailleurs le grand pourvoyeur d’événements pour amateurs de grandes partitions chorales avec la 9e Symphonie de Beethoven en ouverture du Festival de Lanaudière le 7 juillet à 20 h et Carmina Burana lors de la Virée classique, à 15 h, le 20 août.

Cors en lumière

Les amateurs de frissons orchestraux n’auront pas de visites d’ensembles étrangers, à l’exception de l’Orchestre des jeunes des États-Unis qui, sous la direction d’Andrew Davis, jouera la Symphonie fantastique le 16 juillet à 14 h à Lanaudière.

Le rendez-vous sur lequel nous misons le plus est le concert de Yannick Nézet-Séguin, qui dirigera la Symphonie alpestre de Strauss, à Lanaudière, le 28 juillet à 20 h. En effet, l’orchestre surdimensionné requis par Strauss, notamment du côté des cors, sera nourri par les participants au Symposium international de cor 2023, et des cornistes vedettes du Philharmonique de Berlin et de la Staatskapelle de Dresde se joindront aux musiciens de l’OM.

Si l’on excepte cet événement hors normes, il est sûr que la coexistence du 2e Concerto de Rachmaninov par Denis Kozhukhin et Rafael Payare, le 8 juillet, et du 3e Concerto, par Marc-André Hamelin, le 29 juillet, sera un événement majeur, toujours à Lanaudière. Les amateurs de comparaisons s’intéresseront aussi au concert de l’OSM du 4 août, puisque Payare dirigera l’intégrale de L’oiseau de feu, présentée par Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris la saison prochaine.

Au Domaine Forget, ce sont les concerts des 22 et 23 juillet avec Yannick Nézet-Séguin qui s’imposent, de même que celui, très original, où Mathieu Lussier dirige l’OSQ le 5 août.

Piano et musique de chambre

L’été est évidemment du pain béni pour les amateurs de piano et, effectivement, nous aurons quelques grandes visites. Dans le cadre d’un Festival d’Orford par ailleurs très prudent, le concert à ne pas manquer est celui de Sergeï Babayan le 5 août à 16 h 30. Il jouera notamment des Études-tableaux et des Moments musicaux de Rachmaninov ainsi que la Sonate D. 894 de Schubert. Dans Lanaudière, Denis Kozhukhin donne le 10 juillet, à Saint-Norbert, « le » programme : Sonate de Liszt et D. 960 de Schubert !

Angela Hewitt joue Bach à Sainte-Mélanie le 27 juillet et à l’Ottawa Chamberfest le 31 juillet. Le Chamberfest misera sur Hinrich Alpers, pianiste allemand, lauréat du concours international de piano Honens, dans plusieurs concerts consacrés aux dernières sonates de Beethoven, alors que Musiques et autres mondes accueillera Janina Fialkowska le 15 juillet.

Les grandes visites au Domaine Forget sont celles de Benedetto Lupo, le 2 juillet, et Alexandre Tharaud, les 17 et 19 août. Lupo jouera en récital Les saisons de Tchaïkovski et des oeuvres de Debussy, alors qu’Alexandre Tharaud reprendra, le 19 août, avec Les Violons du Roy et Mathieu Lussier, des extraits de son récent album Warner consacré aux musiques de cinéma. Le 19 août est également la fin de semaine de la Virée classique à Montréal. Le pianiste invité sera Francesco Piemontesi. Avec Rafael Payare, il jouera le 25e Concerto de Mozart et la pièce substantielle de son récital sera le deuxième livre des Préludes de Debussy.

Enfin, le tour ne serait pas complet sans les grandes rencontres chambristes, genre privilégié par les deux festivals d’Ottawa qui se succèdent en juillet. Le Chamberfest souligne les 30 ans du Trio Gryphon le 27 juillet, alors que Musiques et autres mondes accorde trois concerts au Quintette Alliage, les 13, 14 et 15 juillet. Le Domaine Forget accueillera à son tour une étape de la tournée d’adieu du Quatuor Emerson, le 14 juillet, jour chambriste béni, où quatre heures auparavant, Vadim Gluzman et Johannes Moser seront associés avec d’autres professeurs de l’Académie dans un même concert. L’Académie internationale de quatuor à cordes, à Montréal, s’ouvrira le 6 août avec un concert du remarquable Quatuor Danel.

Ces ensembles constitués ne doivent pas nous faire oublier les rencontres telles que celle de Charles Richard-Hamelin et du Quatuor Andara dans le Quintette de Brahms aux Concerts Lachine le 13 juillet, l’association du même pianiste avec la violoniste Bomsori dans Schumann ou celle de Nicolas Altstaedt, Francesco Piemontesi, Alexander Read et Victor Fournelle-Blain dans le Quatuor avec piano op. 60 de Brahms à la Virée classique.

En concert cette semaine Benedetto Lupo est en récital au Domaine Forget, dimanche, à 15h. Rafael Payare et l’OSM ouvrent le Festival de Lanaudière, vendredi, à 20h.