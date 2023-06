Mali Obomsawin, le visage de la modernité abénaquise

Révélation jazz de l’automne 2022, Sweet Tooth, de la compositrice, contrebassiste et leader de band Mali Obomsawin, fut accueilli par un concert d’éloges, en Amérique comme en Europe. Présenté comme une « suite pour la résistance autochtone », l’album provoque une fusion entre tradition abénaquise et jazz exploratoire et recadre la rencontre entre l’ancien et le nouveau monde : « Je ne sais pas si c’est un album militant, nuance toutefois la musicienne. Je le sens davantage comme une façon de raconter l’histoire de mon peuple » de manière moderne et ancrée dans le présent, affirme-t-elle.

« J’ai ma propre manière d’exprimer cette histoire, sous l’angle de l’adaptation », poursuit la musicienne, jointe chez elle à Farmington, village du sud du Maine, où elle se repose avant de reprendre la tournée avec son sextet. « Je suis attirée par les récits d’adaptation parce que, généralement, les gens connaissent peu de choses des peuples des Premières Nations, de leur histoire et de la manière dont ils ont interagi avec les Blancs au fil de celle-ci. »

« Quand on pense aux Premières Nations, explique-t-elle, on pense par exemple aux guérisseurs ou aux chamans, ce genre de stéréotypes. Nous chérissons bien sûr ces traditions, mais elles masquent les efforts que notre peuple a déployés pour constamment s’adapter » aux bouleversements provoqués par les colons et leur culture. « Nous avons toujours été intéressés aux différentes formes d’art, nous sommes curieux et branchés sur la culture populaire. Nous sommes modernes. Au fil de notre histoire, nous avons dû imaginer, réinventer la manière de nous présenter au reste du monde. » Mali Obomsawin a trouvé une manière, poignante et sophistiquée, de le faire : à travers le jazz et la musique qui a bercé sa communauté.

Née au New Hampshire en 1995, elle passera ses vacances d’été au Québec, visitant régulièrement la famille dans la réserve d’Odanak. Elle découvre la basse à l’âge de dix ans, un instrument dont elle perfectionnera la maîtrise au prestigieux collège de musique Berklee de Boston, poursuivant ensuite ses études au collège Dartmouth. À Berklee, elle sera du trio folk-rock Lula Wiles, dont le dernier album, Shame and Sedition, fut lancé en 2021 chez Smithsonian Folkways Recordings. La création de Sweet Tooth s’est amorcée après la dissolution du trio.

Poignant

Quel poignant album ! Empreint du jazz spirituel de ses idoles Alice Coltrane et Pharoah Sanders (aux saxophones et à la clarinette basse, la Montréalaise Allison Burik et Noah Campbell, avec Taylor Ho Bynum au bugle et au cornet), ou encore les éminents bassistes-contrebassistes Charles Mingus et Charlie Haden. Un pied dans le free jazz, l’autre dans les musiques de racines autochtones et américaines — la saisissante Wawasint8da est la traduction, en langue abénaquise, d’un cantique introduit dans la communauté par les Jésuites —, Mali dirige l’orchestre tout en chantant avec ses collègues new-yorkaises Savannah Harris (batterie) et Miriam Elhajli (guitares).

Nous avons toujours été intéressés aux différentes formes d’art, nous sommes curieux et branchés sur la culture populaire. Nous sommes modernes. Au fil de notre histoire, nous avons dû imaginer, réinventer la manière de nous présenter au reste du monde.

Sweet Tooth est le fruit d’années de fouilles à travers le répertoire traditionnel abénaquis. L’album s’ouvre sur la chanson Odana — « C’est pratiquement l’hymne national de notre communauté », souligne la musicienne —, que la légendaire cinéaste et musicienne Alanis Obomsawin avait aussi chantée sur son visionnaire album Bush Lady, originalement paru en 1985. Et, oui, Alanis et Mali sont de la même famille : « Elle était là au lancement de mon album à Montréal, l’automne dernier. Je lui avais demandé son aide à propos du texte, pour être certaine de bien en comprendre le sens, elle m’a aussi expliqué l’histoire de cette chanson », précise Mali, qui regrette de ne pas encore pouvoir parler couramment la langue.

L’héritage culturel de Mali est affiché sur la splendide photo qui sert de pochette, confite de symboles. Dans sa main droite, l’embouchure d’une trompette — on a envie d’y voir un lien avec l’illustre trompettiste Don Cherry (1936-1995), pionnier du free jazz, ami d’Ornette Coleman, né d’un père afro-américain et d’une mère choctaw, communauté autochtone du sud des États-Unis. « Ah, cool, dit Mali. Ouais, j’admets qu’on pourrait l’interpréter comme ça, même si ce n’est pas exactement le cas. Tu vois, dans l’autre main, je tiens des morceaux de coquillages de wampum [un collier traditionnel]. C’est une manière de mettre en conversation deux objets issus de deux cultures différentes pour représenter le passage de l’esprit, la mémoire, en son. »

Lorsqu’elle a amorcé sa tournée l’hiver dernier, Mali Obomsawin s’est fait un devoir de visiter les communautés autochtones pour leur raconter l’histoire d’Odanak, à sa manière. « J’ai beaucoup réfléchi à cette question : dois-je d’abord m’adresser aux peuples autochtones ? J’ai compris que le plus important était de m’exprimer librement, avec mes choix esthétiques et mon désir d’expérimenter — même si je compose beaucoup, je suis aussi une improvisatrice et je laisse beaucoup de place à ça dans mes chansons —, mais je suis aussi consciente que ma musique n’est pas pour tout le monde… Disons que je n’ai pas envie de crier dans une cacophonie devant mes Anciens pendant une heure ! Mes performances diffèrent d’un public à l’autre — je ne joue pas de la même manière devant un public des communautés et un public de férus de jazz dans un club de Montréal, même si les deux auditoires ne sont pas mutuellement exclusifs. »

« Je crois surtout que ça en dit beaucoup sur ma musique, qu’elle puisse intéresser un public aussi large ». Mali Obomsawin réfléchit déjà à la suite de Sweet Tooth et prépare, en marge de son projet jazz, un album de rock shoegaze « avec de gros sons de guitares électriques — on verra si les fans que j’ai gagnés grâce à Sweet Tooth me suivront là-dedans ! »

Quelques autres figures autochtones du jazz… Mildred Bailey Pianiste et chanteuse, Mildred Bailey est probablement la première étoile du jazz issue des Premières Nations : née dans les plaines de l’État de Washington, elleappartient à la nation des Coeurs d’Alène. Dans les années 1930, on la surnommait « Reine du swing ». Big Chief Russell Moore Compositeur, tromboniste et membre des orchestres de Lionel Hampton (dès le milieu des années 1930), de Louis Armstrong puis de Sidney Bechet (dans les années 1940), Big Chief Russell Moore affichait avec fierté ses origines autochtones — plus précisément du peuple des Pimas (ou O’odham), du sud de l’Arizona. Charlie Parker L’immortel, la légende du saxophone alto, l’un des architectes du be-bop, le grand « Bird » avait donc des racines autochtones ! Né à Kansas City en 1920, il doit cet héritage à sa mère, d’origine afro-américaine et choctaw. Jim Pepper Membre original de The Free Spirits (1965-1968), reconnu comme le premier orchestre jazz-rock, le compositeur, chanteur et saxophoniste Jim Pepper fut encouragé par Ornette Coleman et Don Cherry (lui-même ayant des racines choctaw) à mettre en avant dans sa musique son héritage autochtone (des Kaws et des Creeks). En 1973, Robert Charlebois s’inspirera de la version de Jim Pepper de Witchitai-To, tirée de son chef-d’oeuvre Pepper’s Pow Wow (1971). Chief Adjuah Il y a peu de temps, le brillant compositeur et trompettiste louisianais Christian Scott aTunde Adjuah choisissait le nom Chief Adjuah pour signifier son rôle au sein de la nation xodokan.

Mali Obomsawin En concert gratuit avec son sextet. Au Studio TD, le vendredi 7 juillet, 18 h.