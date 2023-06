«Swirl», François Bourassa Quartet

Le vétéran compositeur et pianiste François Bourassa a profité de la pandémie pour lancer en 2021 son premier album solo, l’excellent L’impact du silence. Maintenant que le cauchemar conovarien est derrière nous, le jazzman réunit à nouveau son quartet — André Leroux (saxophones, flûte), Guy Boisvert (contrebasse) et le jeune Guillaume Pilote (batterie) — pour Swirl, album de six nouvelles compositions enregistré devant public au Studio Piccolo l’été dernier. Un album live, conçu dans des conditions d’enregistrement optimales, dans la spontanéité des riches conversations entre le leader et son complice Leroux (qui démontre l’étendue de son registre sur la longue Prologue, presque une suite en trois mouvements). Touches de swing (dans l’élégant extrait 15, Notre-Dame-de-Lorette, par exemple), détours attendus vers la musique contemporaine (dans la superbe Room 58), côté composition, c’est du robuste, du nourrissant, comme toujours chez Bourassa. Concert de lancement d’album le 7 juillet au Dièse Onze, à l’affiche du FIJM.

Swirl Jazz François Bourassa Quartet, Effendi