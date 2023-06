«Mythes», James Ehnes

Peu après son remarquable Concerto pour violon de Carl Nielsen chez Chandos, James Ehnes publie un récital pour violon et piano dont la pièce de résistance (20 minutes) est Mythes, de Karol Szymanowski (1882-1937), qui donne son titre au disque. Le territoire est marqué d’emblée avec une Fontaine d’Aréthuse d’une subtilité infinitésimale et un Narcisse solaire. James Ehnes souhaitait y associer la Sonate en ré, HWV 371 (12 minutes), de Händel « jadis pilier du répertoire violonistique, abandonné par les générations récentes ». La caractéristique de ce projet est décidément l’hétérogénéité, puisque les 18 minutes restantes sont consacrées à des « bis » : une Sicilienne de Maria Theresia von Paradis, le Vol du bourdon, uneBurleske de Suk, Chant sans paroles de Tchaïkovski, 133… at least de Howard, Estrellita de Ponce et Molly on the Shore de Grainger. C’est donc un CD pour admirateurs d’un violoniste toujours aussi rayonnant (la technique d’archet !) et pour ceux qui veulent une autre option à Danczowska-Zimerman dans Szymanowski.

Mythes ★★★★ 1/2 Classique James Ehnes et Andrew Armstrong, Onyx 4234