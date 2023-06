«Art populaire», Nicolas Boulerice et Olivier Demers avec Robert Deveaux

Les deux premiers sont d’incontournables acteurs de la scène trad québécoise : Nicolas Boulerice, le chanteur et vielleur de l’orchestre Le Vent du Nord, aux côtés de son vieil ami Olivier Demers, violoniste. Robert Deveaux ? C’est lors d’une séance musicale que le duo a fait la rencontre de cet autre féru de traditions musicales, chanteur et violoniste originaire du Cap-Breton, présenté comme un « érudit » du répertoire traditionnel acadien. C’est la prémisse d’Art populaire, album sur lequel Deveaux et Boulerice chantent à tour de rôle des airs méconnus d’ici et des Maritimes. Le dépouillement orchestral sert à merveille les chansons autant que la voix, brute, de Deveaux : hormis la collaboration de l’harmoniciste David Brunelle (sur la tendre Quand j’étais à l’âge de 15 ans) et de Daniel Roy (sur C’était un beau galant) avec les phrases perçantes de flageolet, tout l’album repose sur les épaules du trio et de leurs instruments à cordes, leurs violons, leur mandoline. S’en dégage quelque chose d’immédiatement touchant, authentique et étonnamment moderne.

Art populaire ★★★★ Folklore Nicolas Boulerice et Olivier Demers avec Robert Deveaux, La Compagnie du Nord