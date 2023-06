«King of a Land», Yusuf / Cat Stevens

Triomphe, la semaine dernière, sur la scène du festival de Glastonbury, plébiscite pour son 17ealbum tout neuf : revoilà le grand troubadour au sommet, sous l’appellation double de Yusuf/Cat Stevens. C’est tout mérité au centuple : les 21 titres du spectacle ont rappelé l’exquise beauté d’un répertoire exemplaire, servi par cette voix que le temps n’a presque pas usée. Dans le lot s’immisçaient Here Comes the Sun (pour dire merci à Dhani et Olivia Harrison de l’accueillir dans la maison de disques de feu George) et trois des belles nouvelles de King of a Land :Take the World Apart, Highness et Pagan Run. Chansons de ferveur à la Peace Train (Train on a Hill est presque une suite), comptines à la Tea for the Tillerman (surtout la chanson-titre), on retrouve le Cat sur ses pattes. Mélodies inspirées, arrangements idoines, tout est tendre et doux, guitare acoustique et orchestre baroque pour véhicule privilégié. Puisse-t-il venir nous chanter ça ici.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

King of a Land ★★★★ 1/2 Yusuf/Cat Stevens, Dark Horse Records/Cat-OLog/BMG