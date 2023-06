«Oh Brother», The Franklin Electric

C’étaient déjà des chansons de proximité, ce l’est depuis This Is How I Let You Down, le premier album de la formation montréalaise. Musiques à fleur de peau, examen tout en finesse des relations entre humains, timbre doux de Jon Matte, on était bercés plus que brassés. Ce n’est pas moins le cas une décennie plus tard. À cela près que le propos, inversement proportionnel à la renommée planétaire du groupe, est dramatiquement personnel. Question de confiance en soi, se dit-on, ce cinquième disque aborde l’indicible : la maladie mentale d’un frère, les abus en résultant et l’itinérance au bout de la nuit. Jon Matte nomme comme jamais ce qu’il n’arrivait auparavant qu’à transposer en métaphores : la terrible Monsters, à la fois film d’horreur et morceau de bravoure, est au coeur d’Oh Brother : « You can’t hide from the things that you are ». Toute l’histoire est là, à commencer par les Warning Signs. Il aura fallu la pandémie et un exil au Mexique pour que ça sorte. Et que la beauté devienne oeuvre utile.

Oh Brother ★★★★ Folk indie The Franklin Electric, Nettwerk Records