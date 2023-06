«La rhétorique des dieux», Toyohiko Satoh

La beauté du recueil La rhétorique des dieux, destiné au luth par Denis Gaultier (1603-1672), a été révélée en 1976 par un disque Astrée de Hopkinson Smith, parution si importante qu’elle avait été incluse sous licence par Teldec dans son édition de référence « Das Alte Werk ». Smith jouait alors un exemplaire unique de luth italien de Pietro Railich (1644) à 11 choeurs. En approchant cette oeuvre à l’âge de 80 ans, Toyohiko Satoh n’insiste pas sur la nature de l’instrument et choisit une prise de son plus intime, en phase avec son approche quasi hypnotique et très personnelle (voir « Canarie » de la Suite en fa majeur). « La raison pour laquelle la plupart de ces pièces sont si courtes me paraissait mystérieuse. Mes doutes se sont dissipés lorsque j’ai commencé à les jouer aussi lentement que possible. » Ce faisant, Satoh abolit le temps (dans une lenteur intelligente, pas provocatrice). La rencontre du XVIIefrançais et des fruits du « zazen » japonais peut irriter ou littéralement transporter dans un autre monde. Nous avons choisi la deuxième option.

La rhétorique des dieux ★★★★★ Classique Oeuvre de Denis Gaultier, Toyohiko Satoh (luth), Carpe Diem CD 16331