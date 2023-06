«Weaving My Ancestors’ Voices/The Zen Kiss/ABoneCroneDrone», Sheila Chandra

En 1982, Sheila Chandra marquait l’histoire de la pop britannique en devenant la première musicienne d’héritage indien à apparaître, vêtue d’un sari, à l’émission culte Top of the Pops pour interpréter avec son groupe Monsoon son succès Ever So Lonely. Entre 1992 et 1996, elle lancera trois albums solos pour l’étiquette Real World, aujourd’hui réédités, et que l’on réécoutera dans l’ordre pour apprécier la démarche de la musicienne qui, de la fusion pop (ici chantée en anglais) aux accents sud-asiatiques Weaving My Ancestors’ Voices (1992), se dirige vers une formede raga minimaliste, méditatif et surnaturellement voilé de délicats synthétiseurs, sur The Zen Kiss (1994, proches des influences de la musique classique indienne, le plus exigeant des trois), puis sur l’hypnotique ABoneCroneDrone. La pureté de sa voix traverse le temps et les modes : ces trois albums demeurent aussi frais et pertinents qu’il y a trente ans. Âgée de 58 ans, Sheila Chandra a cessé de chanter il y a une douzaine d’années pour des raisons médicales.

Cliquez ici pour découvrir un extrait

Weaving My Ancestors’ Voices/The Zen Kiss/ABone-CroneDrone Réédition Sheila Chandra, Real World