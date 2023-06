«Wandering Rebel», Juan Wauters

Il y a ce petit quelque chose d’indéniablement plus calme, plus sage peut-être, dans le dernier album de Juan Wauters. S’il nous entraînait avec lui dans une joyeuse agitation jusqu’ici, le guitariste et auteur-compositeur-interprète uruguayen, basé à New York depuis une vingtaine d’années, semble s’être déposé dans un indie-rock assurément plus songeur, même un peu pop, parfois. Preuve en est avec la pochette de Wandering Rebel, colorée par une mer paisible, ou encore ses collaborations — Frankie Cosmos, John Carroll Kirby, entre autres. Bien sûr, Juan Wauters est Juan Wauters, et sa musique reste teintée par ses nombreuses tournées et voyages, avec un mélange des langues et des sonorités qui convoquent tantôt la bossa-nova, comme avec Nube Negra, tantôt le folk, dans Carriage par exemple. Toujours est-il que l’artiste cultive un humour et une bienveillance qui lui sont chers : le délicieux Milanesa al Pan, en duo avec l’Argentine Zoe Gotusso, est sans doute le morceau qui cristallise à lui seul l’essence de Juan Wauters, réjouissante et amusante.

Wandering Rebel ★★★★ Rock Jaun Wauters, Captured Tracks