Des milliers de Québécois au concert de la fête nationale, à Montréal

Des milliers de Québécois se sont rassemblés samedi soir au parc Maisonneuve pour assister au concert de la Fête nationale. De Jay Jay à Marjo, il y en avait par et pour tous les âges.

La pluie s’est arrêtée à temps pour permettre aux Montréalais de profiter de la soirée. Animé par Pierre-Yves Lord, le spectacle sous le thème « Entrez dans la danse du bonheur » a réuni sur scène FouKi, Garou, Isabelle Boulay, Lydia Képinski, Marjo, P’tit Belliveau, Mélissa Bédard, Scott-Pien Picard, Justin Boulet, Souldia et son poulain âgé de 14 ans, Jay Jay.

Parmi les moments forts, un discours de l’animatrice et autrice Janette Bertrand sur l’histoire du fleurdelisé, les interprétations endiablées de Marjo, et les classiques de Garou.

Les festivités se sont ouvertes avec un medley de Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Diane Dufresne, entre autres. FouKi et P’tit Belliveau ont fait leur entrée côte à côte, interprétant leur collaboration St-Han Quinzon. « C’est la Saint-Jean-Baptiste » et « J’danse le reggaeton / sur du rigodon », a chanté le duo.

« Même si on se chicane des fois, faudrait surtout pas oublier que ça se tient, une nation ! » a lancé Pierre-Yves Lord, donnant le ton au reste de la soirée, qui s’est déroulé sur fond d’unité et de fierté québécoise.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Garou a ensuite interprété Seul, de son premier album. « On est vraiment contentes de voir Garou et Marjo. Nous, on est des vieilles, hein, donc on aime plus les vieux » a dit Marie-Claude Sirois en riant, quelques minutes avant le début du spectacle. Assise à côté de son amie, elle espère que le Québécois interprétera Sous le vent.

Son voeu sera exaucé sous les applaudissements de la foule, et l’on peut penser que Mme Sirois aura été tout aussi contente d’entendre Belle en fin de soirée, pendant laquelle des feux d’artifice ont été tirés dans la foule, malgré les avertissements en vigueur en raison des feux de forêt. Ces derniers ont été lancés aux dépens des organisateurs, qui n’avaient pas prévu d’artifices pour la soirée.



« Je suis pas tant venue pour les artistes, je suis vraiment venue parce que c’est la fête du Québec », a quant à elle dit Maude Lapointe-Rioux. On est fiers d’être Québécois, c’est important de célébrer entre nous. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Arrivés au Québec il y a trois et neuf mois, Théo Michel et Andy Carpentier voient la soirée comme un « nouveau départ ». « On a envie de s’investir un peu », disent les Français.

Plusieurs hommages

Julien Boulet a interprété avec Marjo Les Yeux du coeur, que son père, Gerry Boulet, chantait à la fin des années 80 aux côtés de la rockeuse. Moment émouvant, car le duo affichait une vraie complicité, dansant un slow sur les airs de saxophone. Suivra un peu plus tard une autre reprise d’un classique de son père, Toujours vivant.

Julien Boulet a également offert un vibrant hommage à Offenbach, interprétant plusieurs titres du groupe québécois, aux côtés de Garou, Isabelle Boulay et Mélissa Bédard.

Diffusée à une heure de grande écoute, la soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à l’auteur-compositeur-interprète et ancien sénateur Jean Lapointe, décédé en novembre dernier, mais aussi à son ami parolier Marcel Lefebvre, mort un peu plus d’une semaine après.

Un extrait de C.R.A.Z.Y. diffusé sur grand écran, dans lequel on voit Michel Côté chanter Hier encore d’Aznavour, a fait office d’hommage à l’acteur.

La soirée s’est clôturée sur un message d’unité. « Ne laissons pas la gang se diviser », a lancé Pierre-Yves Lord, avant que tous les artistes — à l’exception de Souldia et de Jay Jay — se mettent à entonner Aimons-nous.