Vijay Iyer nous entend l’écouter

De retour à Montréal pour la première fois depuis la pandémie, le pianiste, compositeur et féroce improvisateur new-yorkais Vijay Iyer jouera au Festival international de jazz de Montréal (FIJM) dans un contexte inédit, celui du projet Love in Exile qui l’a réuni avec Arooj Aftab et Shahzad Ismaily.« Chaque performance qu’on donne est unique, puisque nous n’avons pas de répertoire à proprement parler », affirme le musicien, qui discute avec Le Devoir du phénomène de l’improvisation en musique, son champ d’expertise.

Depuis son bureau new-yorkais, Vijay Iyer se remémore ses escales au FIJM, « en trio, en solo, une fois avec [le trompettiste] Wadada Leo Smith ».La dernière fois, sauf erreur, en compagnie de Craig Taborn, deux pianos côte à côte sur la petite scène du Gesù.

Le 29 juin, ce n’est pas pour nous présenter, avec son trio (Linda May Han Oh à la basse et Tyshawn Sorey à la batterie), le matériel de l’épatant Uneasy paru l’an dernier chez ECM (un nouvel album paraîtra cet hiver) qu’il nous revisitera, mais pour déployer avec Aftab et Ismaily l’univers de Love in Exile — sur la grande scène du Monument-National, la preuve du pouvoir d’attraction qu’a ce magnifique album lancé en mars dernier sur l’étiquette Verve.

« Cette musique a quelque chose d’unique », tente de décrire Vijay Iyer, instigateur de cette rencontre avec Arooj Aftab, passée l’an dernier pour nous présenter le matériel de son album Vulture Prince, et du multi-instrumentiste Shahzad, qu’on entend sur le dernier album de Feist. « Le fruit de notre collaboration fut une révélation pour nous aussi, abonde-t-il. Tu sais, en vivant à New York, tu finis constamment par travailler avec un tas de musiciens différents. Or, quand j’ai eu l’idée de ce trio, j’étais simplement curieux de voir ce que ça pourrait donner. »

Ils ne s’attendaient pas à ce que leur conversation musicale prenne une forme si sublime, entre musique contemporaine et jazz modal, Aftab chantant des fragments de poèmes principalement en urdu, l’héritage musical du sous-continent asiatique servant de toile de fond — Arooj Aftab et Shahzad Ismaily ont des origines pakistanaises, Vijay Iyer est né aux États-Unis de parents d’origine tamoule.

« Dès les premiers moments passés à jouer ensemble, on a ressenti quelque chose, poursuit Iyer. Ce fut pour nous une révélation : “Wow ! On peut jouer ça ?” Une découverte musicale, qu’on désirait à la fois protéger et partager avec le public. » Love in Exile, c’est d’abord un climat qui s’installe et nous permet « de ressentir différemment le temps qui passe », abonde Iyer. « On se sent en décalage avec le rythme effréné du quotidien, c’est ce qui rend ce projet si spécial. On joue à notre rythme et lorsqu’on est sur la même longueur d’onde comme on l’est lorsqu’on joue ensemble, quelque chose s’affirme en nous. On sent qu’on n’est plus seuls. »

Composition en direct

Vijay Iyer s’est longuement attardé à cette notion du vivre-ensemble musical, eux sur scène et nous dans la salle. En plus d’être pianiste et compositeur, le musicologue occupe un poste de professeur au Département de musique de l’Université Harvard ; dans le cadre de ses travaux de recherche, il a étudié les mécanismes de l’improvisation musicale — ce que ne fait pas exactement Love in Exile, nuance-t-il.

« Un jour, lors d’une entrevue, Arooj a eu cette phrase pour décrire ce qu’on fait : de la composition en direct [live composition]. C’est à mon sens la manière la plus succincte et limpide de décrire comment on travaille. Ça veut dire quoi ? Que lorsqu’on joue ensemble, une forme d’ordre se met en place pendant la performance », un ordre conditionné par la virtuosité et le parcours de chaque musicien.

« Imagine que tu as un garde-manger rempli d’ingrédients et qu’on te demande de cuisiner six plats différents avec ceux-ci. Forcément, d’un plat à l’autre, on reconnaîtra certains de ces ingrédients : tiens ! encore de l’échalote. » La forme du plat (la performance) varie d’une recette à l’autre, mais les ingrédients (les motifs mélodiques et harmoniques, les structures rythmiques, etc.) sont plus ou moins les mêmes. « Ce sont des comportements musicaux, en quelque sorte, ou encore des éléments de notre langage musical. On peut les reconnaître — pas les motifs ou les mélodies exactes, mais on reconnaîtra » dans la performance quelque chose de l’enregistrement studio de Love in Exile.

Il préfère le terme d’Arooj Aftab — composition en direct — plutôt qu’improvisation, un mot qui, perçoit-il, « possède une connotation qui dévalue la musique. Régulièrement, après des concerts, on me dit : “Donc, ce que vous faites, c’est de la musique improvisée ?” Il y a un sous-entendu : ce n’est pas sérieux, pas vrai, pas substantiel, parce que pas étudié. Alors qu’au contraire, il y a tout un savoir qui permet l’improvisation, un monde dont je suis moi-même tributaire : pour moi, la musique improvisée, c’est un héritage des musiques afro-américaines et caribéennes — et africaines, dans une certaine mesure —, puis des musiques du sous-continent asiatique. »

« J’ai appris le violon classique en grandissant, mais j’ai aussi passé ma vie à étudier la manière de Thelonious Monk, de John Coltrane et de Billie Holiday, la manière de Public Enemy, A Tribe Called Quest, Wu-Tang, Stevie Wonder, Prince, The Meters. J’ai travaillé avec des musiciens de l’Asie du Sud, issus des traditions hindoustanies [nord de l’Inde] et carnatiques [sud]. Lorsqu’on joue ensemble, on partage implicitement des références à ces manières de faire de la musique. Vous pouvez appeler ça de l’improvisation si vous voulez… mais vous n’êtes pas tenus de le faire ! »

Le secret d’une bonne performance de « composition en direct » est dans l’écoute mutuelle entre les musiciens eux-mêmes, puis entre l’orchestre et son public, croit Vijay Iyer : « Les gens dans la salle, je peux les entendre nous écouter. C’est un talent qui se cultive, l’écoute : moi, en concert, je sais comment ils se sentent, ça s’entend. Je sais aussi que tu peux amener le public ailleurs, dans un endroit qu’il ignorait pouvoir visiter. Il faut lui faire vivre une expérience, lui faire ressentir que ce qui se passe, en concert, à ce moment précis, est un moment unique, qui n’a rien à voir avec le geste d’improviser, et tout à voir avec le besoin de faire sentir aux spectateurs que leur propre présence à ce concert a de la valeur. C’est vivre le moment présent, tous ensemble. »

Arooj Aftab, Vijay Iyer et Shahzad Ismaily Au Monument-National, le 29 juin, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal, du 29 juin au 8 juillet