Otto Klemperer : la revanche de l’immoraliste

Warner Classics publie dans une édition rematricée les enregistrements EMI, HMV, Electrola et Parlophone du chef allemand Otto Klemperer (1885-1973). Associé à une image austère, il fut un promoteur de la musique moderne, un chef passionnant défini par son parcours vital.

L’histoire d’Otto Klemperer accompagne plus de six décennies de l’histoire musicale du XXe siècle. Ce que nous connaissons du chef allemand se limite pourtant trop largement à des enregistrements stéréo du septuagénaire et octogénaire réunis dans le coffret que rassemble aujourd’hui Warner.

C’est dans Orphée aux enfers, d’Offenbach, que Klemperer fait ses débuts à Berlin en 1906, et c’est Gustav Mahler, qu’il avait rencontré en lui présentant sa réduction pour piano de sa symphonie Résurrection, qui le recommande au théâtre allemand de Prague, son premier poste, en 1907. Premier spectacle à Prague : Le Freischütz (franc-tireur), de Weber. Klemperer négocie une répétition d’orchestre supplémentaire. « Ce fut un succès parce que j’avais dit : “Non” », disait-il. « Non », un de ses mots préférés !

Son dernier concert date de 1971 avec le Philharmonia Orchestra. Entretemps s’est déployée une vie chaotique qui aurait dû être glorieuse dans son pays natal, l’Allemagne, qui incluait alors Breslau (Wroclaw), où il est né, mais qui s’est surtout déroulée ailleurs.

La comète

De Prague, Klemperer (toujours soutenu par Mahler) va à Hambourg, où il débute avec Lohengrin. « Je n’ai jamais connu un succès pareil de toute ma vie », déclarait-il en 1971. « Une météorite nous est tombée du ciel », lit-on dans la presse. Le compositeur Paul Dessau témoigne qu’Otto Klemperer, pianiste accompagnateur pour la création de la 8e Symphonie de Mahler, en 1910, à Munich, connaissait la partition par coeur.

Le chef s’insurge contre la succession des représentations mal répétées dans les théâtres allemands et s’impose une année sabbatique pour étudier. En fait, il est maniaco-dépressif et fait sa première grande dépression. Le géant Klemperer, chef en mission partout où il passe, défend Schoenberg et Stravinski. Le genre de compliments qui lui font plaisir ? « Le philosophe Simmel est venu me voir après un Don Giovanni à Strasbourg et m’a dit : “Vous avez raison, il y a quelque chose de démoniaque chez Mozart que je n’avais jamais perçu”. »

La manière qu’a Klemperer de scruter la musique est singulière. L’une de ses répliques les plus célèbres a été enregistrée par la BBC en 1960. Au journaliste qui lui demandait pourquoi son interprétation du Chant de la Terre de Mahler était si différente de celle de Bruno Walter, il répondit : « Il est une tout autre personnalité que moi. […] Il est très conciliant et doux. Moi pas. […] Il est très romantique. Ce n’est pas du tout mon cas. Ne me comprenez pas à tort, mais il est un moraliste. Moi je suis un immoraliste. Absolument ! »

On trouve la source de ce positionnement dans l’excellent livret du documentaire Arthaus Otto Klemperer’s Long Journey Through His Times. Antony Beaumont, éditeur de la correspondance de Klemperer, se réfère à Nietzsche : « On sait déjà quel mot je me suis choisi pour ce combat, le mot “immoraliste” […] J’ai besoin de ces contre-concepts puissants, de l’intensité lumineuse de ces concepts pour faire la lumière sur cet abîme de dissolution et de mensonges que l’on qualifiait jusqu’ici de moral. »

Anti-Karajan

Nietzche-Klemperer nous offrent ainsi directement un pont entre Don Giovanni et la Symphonie pastorale. Nous prenons l’exemple de la Pastorale, pas tant par convenances personnelles pour avoir grandi avec cette version dans un magnétocassette, mais parce qu’elle symbolise parfaitement à quel point Klemperer est, aussi, l’anti-Karajan.

Le système interprétatif d’Herbert von Karajan fonctionne sur l’hédonisme né d’un tapis de cordes. Klemperer, qui a toujours été passionné par la lisibilité de la polyphonie orchestrale, comprend que la présence des bois est primordiale pour traduire le côté agreste de la Pastorale. Face à lui on retrouve ici aussi, symboliquement, Bruno Walter, l’une des références, débordant d’une humanité bienveillante dont Klemperer, le scrutateur, est bien incapable.

On n’attendra donc pas des parcours musicaux faits ici en compagnie de Klemperer des interprétations « sexy ». De toute manière, on peut difficilement détacher musique et individu, et la vie n’a pas été facile pour le chef dont la vision sur l’humanité est intraitable : « L’homme est le pire rapace et le meurtre est son métier. Les rapaces ne connaissent que la violence », l’entend-on dire des traumatismes de l’entre-deux-guerres dans le documentaire testamentaire de Philo Bregstein, éditépar Arthaus en 2016. Comment voulez-vous que Klemperer fasse la même musique que Walter ?

Expérimentateur radical

Klemperer, dans les années 1920, est un génie reconnu de la musique en Allemagne. Fasciné par la création, il voyage, rencontre Prokofiev et Stravinski, admire la fraîcheur de Paul Hindemith, dont la musique déplaît tant à Richard Strauss, et en 1927, il obtient la direction du Kroll-Oper à Berlin. La mission : « pas de routine ». Il la prendra très à coeur. Comme le résume le compositeur Paul Dessau : « Le public ne pouvait pas s’enfoncer dans son siège ; il devait rester éveillé et penser. » Klemperer voulait des incarnations sur scène, par exemple des prisonniers enchaînés dans Fidelio. Au gratin bourgeois et industriel, il présente Oedipus Rexde Stravinski ! Scandale. Il programmeCardillac, d’Hindemith, De la maison des morts de Janáček.

Son décapage du Vaisseau fantôme à Bayreuth est la provocation de trop. Klemperer est dans le collimateur des nazis en pleine ascension, accusé de « bolchévisme culturel ». Le Kroll-Oper est fermé en 1931. Klemperer choisit l’exil aux États-Unis en 1933 (juif, il s’est converti au catholicisme en 1919, puis est retourné à sa religion d’origine en 1967), où il prend la direction de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles.

En 1939, il doit se faire opérer d’une tumeur cérébrale et reste partiellement paralysé du côté droit. Après la guerre, il retrouve l’Europe via la Hongrie, qu’il quittera pour n’avoir eu le droit d’y diriger Schoenberg. À nouveau diminué physiquement par un accident en 1951 à l’aéroport de Montréal, il trouvera son refuge musical à Londres, nommé « chef à vie » du Philharmonia Orchestra en 1959.Entretemps, il a mis le feu à une chambre d’hôtel à New York en s’endormant avec sa pipe. Il en réchappera, même si pour éteindre le feu, il se saisit d’une bouteille d’alcool qu’il croit être de l’eau, se brûlant sévèrement. L’accident l’empêche de diriger Tristan et Isolde au Met (1958).

Humour caustique

Le Philharmonia est l’orchestre utilisé par le célèbre producteur Walter Legge pour « nourrir » le catalogue phonographique HMV. C’est ce qui explique, de 1954 à 1970, la subite forte exposition phonographique de Klemperer qui, auparavant, était moindre que Furtwängler, Karajan ou Toscanini. Son humour caustique lui fit dire après la mort de Bruno Walter, en 1962 : « Commej’étais le dernier des dinosaures, j’ai pu augmenter mes cachets. »

Ce portrait permet de cerner le personnage que l’on entend faire de la musique dans cette boîte qui n’a pas la sève qu’elle aurait eue si on avait pu l’enregistrer davantage auparavant (on le sait par divers concerts des années 1950 publiés par d’autres étiquettes), mais qui n’en répond pas moins à la formule de Wieland Wagner : « La Grèce antique, la tradition juive, la chrétienté médiévale, le romantisme germanique et le réalisme contemporain ont fait du chef Otto Klemperer un phénomène artistique unique. »

À l’opposé de la hargne motorique et de la lumière de George Szell, de l’onctuosité esthétisante de Karajan, du charme humaniste de Walter, des éruptions de Furtwängler, Klemperer synthétise et déploie une sorte de force musicale intrinsèque. Ce n’est pas un hasard que sa partition fétiche, qui l’a accompagnée toute sa vie et a failli l’envoyer au front en 1915, est Fidelio. Les opéras sont le pan essentiel de son legs qui feront l’objet d’un second coffret assurément.

Le legs symphonique couvre le répertoire traditionnel : Beethoven, Brahms, Haydn, Mozart, Bruckner (Symphonies nos 4 à 9), etc. De tous ceux-là, les enregistrements Mahler (référentiel Chant de la Terre avec Ludwig et Wunderlich !) sont les plus légendaires. Fondamentalement tout a été régulièrement réédité, notamment sous la forme de coffrets thématiques il y a 10 ans. Mais tout est rassemblé ici et rematricé par Art Son, qui avait travaillé sur le legs Furtwängler précédemment.

EMI ajoute deux CD d’archives de 1929 et un concert de la 9e Symphoniede Beethoven jadis publié par Testament, mais pas la collection des autres documents de concerts de Klemperer de Testament, ce qui aurait augmenté l’attrait par l’originalité de la boîte.

Otto Klemperer The Warner Classics Remastered Edition Warner, 95 CD, 5054197257049