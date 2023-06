«De charbon à diamant», Monk.E et Mike Shabb

Le muraliste et vétéran de la scène hip-hop montréalaise Monk.E a trouvé un excellent partenaire de création en Mike Shabb, lui aussi MC, mais ici compositeur. Notons d’emblée que le collègue Nicholas Craven, beatmaker expert des rythmiques à base d’échantillons, a épaulé le duo, Shabb faisant bon usage de ses conseils pour concevoir un écrin musical à base de vieux soul, de jazz (amusante Tout tout tout) et de funk (chargé de cuivres sur la puissante Entre les lignes, rappelant la touche de RZA) qui sied à merveille au style de Monk.E — sa prosodie lente qui n’escamote aucune syllabe et sa plume spirituelle (ésotérique par moments) et engagée brillent sur les grooves allégés de Shabb. Une poignée de collaborateurs se joignent à ce (trop) bref album, parmi lesquels le trublion SeinsSucrer sur la chanson titre, portée par un groove de la côte ouest américaine, et l’impeccable chanteuse et rappeuse Meryem Saci (ex-Nomadic Massive) sur Dancing in the Rain, qui clôt l’affaire en beauté. Vivement une suite à ce projet.

De charbon à diamant ★★★ 1/2 Hip-hop Monk.E et Mike Shabb, indépendant