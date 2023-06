«Fighting in the ashes 82 | 83», Isinglass

Un objet pour collectionneurs, édité à 600 exemplaires vinyles par l’étiquette Trésor national dans son effort de revalorisation des musiques québécoises oubliées — ou boudées par l’industrie, en ce qui concerne Isinglass. Après avoir contribué à la fondation de Men Without Hats, Jeremie Arrobas et Michael Gabriel lancent Isinglass qui, malgré l’intérêt de la scène underground montréalaise et les invitations à tourner jusqu’aux États-Unis, ne trouveront jamais de maison de disques pour éditer leurs enregistrements, ici réunis pour la première fois sur cette compilation — un label allemand avait toutefois dépoussiéré les quatre meilleurs titres de l’album en 2013. Avec ses rythmes électroniques nerveux, son chant étouffé et ses mélodies inspirées, on s’imagine sans mal Isinglass surfer sur la vague new wave/cold wave en vogue à l’époque. L’urgence de Much More than This, la programmation rythmique ingénieuse de Right/Wrong, la touche électro de One 3 Four, ç’aurait pu, ç’aurait dû, laisser une trace.



Fighting in the Ashes 82 | 83 ★★★ 1/2 New wave Isinglass, Trésor national