«I had this dream that you were my sister», Ouri Antoniya

Avec leur récent EP, l’autrice-compositrice-interprète et multi-instrumentiste Ouri — dont l’album Frame of a Fauna figurait parmi les finalistes au prix Polaris l’année dernière — et sa consoeur Antoniya — qui présentera cet été un premier disque prometteur — convient les auditeurs à pénétrer dans l’intimité de leur complicité, une véritable sororité artistique. « I came to conclusion that she likes competition » : dès les premiers mots de l’excitant 1st bite, nous savons à quoi nous attendre, à savoir un dédale d’insolences et d’affranchissements (le t-shirt « Dump him » d’Antoniya dans le vidéoclip est d’ailleurs tout à propos !). L’union fait la force, paraît-il, et c’est d’autant plus vrai au sein de cette collaboration entamée en 2021 avec Felicity. I had this dream that you were my sister est, de fait, une démonstration concrète qui prend forme dans les vapeurs d’une musique électronique et organique bien estampillée Ouri, à la fois fantasmagorique et très palpable grâce à l’ascendance de la voix d’Antoniya.

I had this dream that you were my sister ★★★ 1/2 Électronique Ouri&Antoniya, Born Twice