«Quintette, Trio, Sonate pour violon», César Franck

La nouvelle parution des Wanderer vient après la bataille, c’est-à-dire la commémoration du bicentenaire de la naissance de Franck en 2022. Mais, ils le savent, ces artistes, même en retard, on leur pardonne. Il suffit d’écouter la deuxième plage du premier CD et de ressentir dans sa chair le frémissement musical : ce sont des sensations que l’on retrouve de parution en parution, auxquelles on finit par s’attendre, mais qui, au rendez-vous, émeuvent toujours autant. Les Wanderer, associés à la violoniste Catherine Montier et à l’altiste Christophe Gaugué, ont conçu un double album, dédié à la mémoire de Nicholas Angelich, d’une grande intelligence, puisqu’il associe le Quintette de Vierne à celui de Franck. Le Quintette de Vierne (1918) est l’un des chefs-d’oeuvre parmi les compositions nées du traumatisme de la Grande Guerre. On ne sort pas indemne de l’écoute de ce premier CD. Sur le second, le Trio de jeunesse de César Franck est associé à une version passionnée et intense de la Sonate pour violon et piano par Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Vincent Coq.

César Franck ★★★★★ Classique L. Vierne, Trio Wanderer, Harmonia Mundi, 2 CD, HMM902318.19