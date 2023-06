«Calcutta 1789», Christopher Palameta

Voici un CD inattendu, plaisant, voire fascinant. Lorsqu’on pense à la domination de l’Empire britannique sur l’Inde, on ne tend guère à se projeter dans un passé très lointain. Pourtant, le contrôle s’établit au XVIIe siècle et, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, des colonies importantes sont constituées autour des riches commerçants (« nababs »). Christopher Palameta s’est penché sur la vie musicale des Britanniques à Calcutta autour de 1780, animée par un certain William Hamilton Bird. L’intérêt du CD est de montrer que cela se faisait à double sens : la colonie avait usage de transcriptions « domestiques » d’airs de Händel réalisées pour clavecin, hautbois ou flûte, mais Bird est aussi l’auteur de The Oriental Miscellany, recueil de 30 airs hindoustanis transcrits pour clavecin. Des extraits (trop peu nombreux) en sont adaptés à l’ensemble (hautbois, flûte, violon, alto, violoncelle, clavecin + sitar et tabla) et entremêlés de partitions pour ce type de formation de Händel, Purcell, JC Bach et Abel.

Calcutta 1789 ★★★★ Classique Notturna, Christopher Palameta, Atma ACD2 2831