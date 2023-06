«Les mots, l’élan et la chance», Marie Onile

Le timbre évite la caresse. Les notes ne s’allongent pas pour montrer qu’elle peut pousser (elle peut). La chanson habilement pop de Marie Onile ne cajole ni ne minaude. Dans Clarté mobile, quand la voix brise un peu, il ne s’agit pas de colmater la brèche : c’est ça qui est ça. Les mélodies, aux détours singuliers, ne cultivent aucunement la beauté en pot, mais nous entraînent néanmoins là où il faut, là où l’émotion sans fard fait bien plus d’effet. Le pont d’Elles sont miennes, par exemple, s’ouvre sur une chorale immense qui submerge parce qu’il y a peu ou il n’y a pas d’harmonies ailleurs (et quand il y en a, dans Les noeuds, c’est pour mieux nouer). C’est la manière Onile : rien n’aboutit sur ce disque sans raison. Chaque segment instrumental se distingue. Chaque mot est pesé. Exactement. Tout compte. Et d’abord sa présence le 6 juillet au parc des Vétérans de Lac-Mégantic pour la soirée commémorative des 10 ans de la tragédie. C’est de là qu’elle vient, Marie Onile : pas besoin d’en rajouter.

Les mots, l’élan et la chance ★★★ 1/2 Chanson Marie Onile, Quartier Général