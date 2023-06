«Re:Conceive 2», artistes variés

Voici deux excellentes raisons de se procurer la compilation Re:Conceive 2. La première, qui est en passant la raison d’être de l’album, est que l’on vise à récolter des fonds qui seront distribués au Foyer pour femmes autochtones de Montréal et à l’organisme Clinique des solutions justes. La seconde, c’est qu’en pilotant cette initiative, le compositeur Boha nous propose le plus fidèle panorama de la nouvelle scène électronique montréalaise. La crème réunie sur un même album, 26 artistes offrant des titres inédits. Dans le lot, plusieurs noms établis — Priori, Ouri, RAMZi, CMD, M. Bootyspoon, Maara, Victor Bongiovanni. Le reste sera à découvrir au fil de cette compilation d’entrée de jeu très rythmée (le drum bass chargé de Neo Edo, le techno d’inspiration hardcore UK de Boha, l’électro-rétro de DJ Medallion), puis plus atmosphérique (envoûtante chanson de Valeda, aquatique dub house de SIM), jusqu’à la fresque expérimentale de 15 minutes signée Jesse Osborne-Lanthier, du label Éditions Appaerent. Pour la bonne cause et les meilleurs grooves.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Re:Conceive 2 ★★★★ Électronique Artistes variés, Re:Conceive