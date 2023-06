«L’intégrale des enregistrements 1964-2019», Michèle Torr

Bien sûr, il a Sylvie, Françoise et Sheila. Ce sont elles que l’on réunit à la une de Mademoiselle Âge tendre en 1966. Michèle Torr est pourtant, de loin, la meilleure chanteuse de toutes. Timbre, puissance, élégance, elle a tout sinon l’éclat des étoiles. Quoi qu’elle ait chanté en six décennies, l’interprète au goût impeccable ne sait qu’embellir. Les 465 titres de ce boîtier en témoignent… discrètement. Elle a surtout été celle qui parlait de la vie des gens, simplement et justement, de l’adolescence (C’est dur d’avoir 16 ans) à l’âge mûr (Emmène-moi danser ce soir). Quand elle évoque les années yéyé, c’est presque de l’extérieur (Discomotion, en 1979 : « Sylvie, Johnny étaient mes amis »). Souvent, elle émeut, là où les copains-copines du twist brillent. On notera la présence de notre Donald Lautrec, le temps d’un duo pour le très mauvais film Le Diable aime les bijoux. Si tu pars, en deux versions, dont une rarissime. Même ça, c’est bien fait.



Intégrale studio 1964-2019 ★★★★ Coffret Michèle Torr, Panthéon/Mercury/Universal