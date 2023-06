L’heureuse tempête de l’OCM

L’Orchestre classique de Montréal mettait mardi un terme à sa saison, non pas avec Jacques Lacombe, son nouveau directeur musical, mais Alain Trudel qui dirigeait à la Maison symphonique la Symphonie « De la tempête du verglas » de Maxime Goulet et Carmina Burana de Carl Orff. Le tout témoigne d, une heureuse tempête qui secoue cette institution, malgré la perte de son directeur musical légendaire Boris Brott, il y a 14 mois.

Il sera intéressant de voir dans cinq ans où en sera l’Orchestre classique de Montréal (OCM). Il y a deux ou trois ans encore la question ne se posait pas. Parmi les orchestres de moyen calibre Les Violons du Roy trônaient suivis de I Musici et Arion chacun dans leur genre. L’Orchestre de chambre McGill venait de sauver sa peau, on allait aux concerts un peu par politesse et parce qu’on aimait bien Boris.

Alors qu’I Musici a choisi le répertoire « orchestre à cordes » pur et dur, l’administration étant bienheureuse de s’être débarrassée des ambitions de Jean-Marie Zeitouni au profit de transcriptions de symphonies de Beethoven pour occupants de minibus et salles remplies à l’avenant, l’Orchestre de chambre McGill, devenu OCM, s’est reconstruit autour de projets flattant communautés, commanditaires et subventionneurs mais créant une image, un esprit que Jacques Lacombe va pouvoir développer sur le plan de la qualité musicale.

À ce compte et à ce rythme, les hiérarchies bien établies sur les orchestres de chambre non baroques montréalais risquent d’être bousculées (ou du moins plus floues) sous peu, d’autant plus qu’il est dans la nature même des orchestres de chambre de développer de temps en temps des projets ambitieux qui dépassent leur cadre habituel et, par ce fait, attirer une attention plus large sur leurs activités et leur existence. Taras Kulish, l’impeccable directeur de l’OSM l’a bien compris et le concert de mardi en était le témoin.

Patrimonial

Maxime Goulet est venu présenter avec simplicité et éloquence sa 1re Symphonie, « De la tempête du verglas », et ses 4 mouvements dépeignant des phases ou atmosphères de cet événement historique.

La musique va droit au but avec éloquence dans les effets sonores et succès dans les mélodies. Le 2e mouvement « Chaleur », qui traite de la générosité du peuple québécois, avec ses rythmes folkloriques, a été spontanément applaudi. Nous avons souligné la qualité de l’oeuvre qui prend en quelque sorte la relève de Jacques Hétu dans notre constitution de musique patrimoniale, lors de la parution du CD chez ATMA. La création mondiale en concert a obtenu un vif succès et, oui, cette symphonie est entrée directement dans notre patrimoine. D’autres s’en occuperont sans doute quand ils auront compris que la priorité n’est pas dans leurs fonctions, ici, d’explorer avec acharnement celui de nos voisins du sud.

Dans Carmina Burana, Alain Trudel a filé droit avec dynamisme, appuyé par une excellente Aline Kutan et des choeurs d’enfants impeccable. Antoine Bélanger était juste et vocalement adéquat en cygne rôti et Hugo Laporte s’est montré excellent d’emblée mais un peu moins à l’aise dans « Cour d’amours ». Mention honorable pour le Choeur de Laval dans une partition qui aurait demandé davantage d’hommes et une technique vocale mobilisant plus de soutien musculaire pour assurer davantage de tonus et de présence dans les passages moins forts.

C’est la « force contenue » et la retenue (rien ne doit donner le sentiment de presser) qui font tout le sel de cette oeuvre. Mais ce que nous avons entendu était très présentable.



Le feu et la glace Goulet : Symphonie « De la tempête du verglas ». Orff : Carmina Burana. Aline Kutan, Antoine Bélanger, Hugo Laporte, Choeur de Laval, Petits chanteurs du Mont-Royal, Orchestre classique de Montréal, Alain Trudel. Maison symphonique, 20 juin 2023.