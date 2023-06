Sentiments distingués pour Les Louanges

Le début de la soirée laissait envisager de solides ondées qui auraient amolli la fête vendredi soir, mais les courants jets en ont heureusement décidé autrement. Vincent Roberge, alias Les Louanges, a pu s’époumoner aux Francos, pour ce qui était en quelque sorte le pinacle du parcours de son dernier disque Crash. Le festival lui avait donné la scène qu’il mérite — la Place des festivals — au bon moment, un vendredi soir à l’heure de pointe, soit 21 h.

« J’ai le poignet cassé et je m’en viens donner le meilleur show de ma vie », a scandé le chanteur, brandissant son avant-bras muni d’une attelle, debout en plein milieu d’une foule déjà nombreuse. Les Louanges a ensuite rejoint doucement la bonne douzaine de musiciens et choristes tout de rouge vêtus qui l’attendaient sur la grande scène.

Puis Roberge a campé le décor. « Je suis né à Lévis. Je viens d’une famille de bûcherons, de jobbeurs et d’artistes, a-t-il dit. Ma musique est profondément québécoise, mais tributaire du hip-hop, du R&B et de la musique afro-américaine ».

L’ici et l’ailleurs en parfaite fusion, c’est un peu là l’essence de ce projet musical, qui vendredi soir laissait beaucoup de place à la richesse des compositions des Louanges et de son saxophoniste Félix Petit.

Les Louanges a essentiellement misé sur les chansons de Crash pour la première moitié de son spectacle, avec entre autres Chaussée, Bolero, Encore et Cruze. « L’été s’annonce respectable », chantait-il sur cette pièce en déambulant sur la scène, comme possédé par l’énergie des synthétiseurs.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

A ensuite résonné la voix de Gaston Miron, échantillonné dans sa pièce Gaston, avant que ne résonne La nuit est une panthère, portée par le chant fort d’une foule aux timbres, nous semblait-il, pas mal féminins. Et voilà que malgré le poignet amoché, Roberge, trempe en lavette, agrippe sa guitare électrique pour porter le morceau.

Après un démarrage sans trop de répits, Les Louanges a fait une petite pause tendresse avec son morceau Chérie, avant de faire languir la foule encore plus nombreuse avant de démarrer Pigeons, peut-être son meilleur morceau. « Salutations soignées, sentiments distingués », livre-t-il. C’était à propos.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Après une Jupiter sur le 220 volts, le magnifique morceau aigre-doux Facile replaçait les chakras avant le dernier sprint. Les cellulaires se sont allumés, les gouttelettes perlaient doucement du ciel, et Roberge s’ébouriffait tel un pitou, celui de la chanson qui a suivi peu de temps après.

Après une petite heure et trente de musique incluant un rappel où il a livré la vieille Tercel, Les Louanges a conclu « le plus gros show de [sa] vie ». Une soirée qui s’est peut-être avérée sobre en surprises, mais dense en énergie et forte en qualité. Tout ça avec un poignet cassé. Et alors que tout se terminait, le ciel s’est vidé sur le centre-ville.