À voir aux Francos samedi

Hauterive

Scène Loto-Québec, 18 h

Paru le mois dernier, le premier album de Hauterive, duo rassemblant Catherine Durand et Mara Tremblay, s’est avéré la rencontre créative rêvée entre ces autrices-compositrices-interprètes accomplies. Et si en plus elles communiaient sur scène en reprenant quelques succès de leurs répertoires respectifs ?

Rap Queb Monuments

Club Soda, 20 h

Une soirée pour faire plaisir aux anciens, puis éduquer les jeunes fans de hip-hop local : Rap Queb Monuments, rassemblement de pionniers de notre scène, Taktika, Yvon Krevé, SP de Sans Pression, Connaisseur Ticaso, Onze, Cobna, Canox, DJ Crowd, est une manière de rendre hommage à ceux grâce à qui les Francos remplissent la place des Festivals avec les artistes de la relève.

Robert Charlebois

Scène Bell, 21 h

En clôture de la 34e édition des Francos, nul autre que le Garou original avec son spectacle acclamé par la critique Robert en CharleboisScope — les grands succès, bien entendu, mais servis par un orchestre tout étoile et une scénographie particulièrement réussie.