À voir aux Francos vendredi

Les Louanges

Scène Bell, 21 h

L’heure de la consécration pour Vincent Roberge, alias Les Louanges. Sa première grande scène aux Francos, juste pour lui et les amis — on sait au moins que le MC Greg Beaudin sera de la fête. Un triomphal point d’orgue au cycle de l’excellent album Crash, qui résonnera encore sur les scènes du Québec en juillet.

Yocto

Scène SiriusXM, 22 h

Le supergroupe space-art-post-punk Yocto (avec des membres de I.D.A.L.G. et de Jesuslesfilles) en dévoilera un peu plus sur son épopée Zepta Supernova, qui paraîtra le 23 août prochain sur étiquette DuPrince. Le bref concert offert l’hiver dernier au Phoque OFF de Québec donnait l’eau à la bouche.

Rowjay

Scène Desjardins, 22 h 30

Le « Jeune Finesseur » Rowjay a un nouvel album dans sa manche, dont il dévoilera assurément quelques titres lors de son concert sur une scène extérieure des Francos avant sa parution au début de l’hiver prochain. Phénomène de la scène rap underground montréalaise, on le sait également rassembleur — il y aura des invités surprises, comptez là-dessus.