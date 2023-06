Le retour à la terre de Voyou

Les royaumes minuscules. C’est le titre du deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète Thibaud Vanhooland, dit Voyou, en concert vendredi au Studio TD à 19 h, à l’affiche des Francos. Un titre qui résumerait bien l’idée que pourrait se faire le musicien de ce qu’est une chanson.

« C’est un peu ça », reconnaît-il au bout de sa caméra, assis dans son studio, de l’autre côté de l’océan. « Une chanson, ça contient tellement de choses, et à la fois, il y a cet écart dans la narration entre une chanson et un film. Dans une chanson, l’espace est petit pour pouvoir décrire à la fois des décors et des personnages, avec leur psychologie. C’est vrai que la chanson est un espace si petit pour raconter de grandes choses. »

« C’en est même vertigineux, parfois, ajoute Voyou. Heureusement, il y a la musique, qui, lorsqu’elle est bien maîtrisée, aide à donner des tons, à suggérer des saisons, des couleurs, des atmosphères. »

Ce qu’accomplit l’émerveillant Thibaud Vanhooland avec son nouvel album, paru en février dernier. Les douces cordes et les cuivres de l’intro qui nous accueillent à bras ouverts, les flûtes qui pointent en direction de Deux oiseaux, qui suit. Cet album est comme une boîte à bijoux de chansons pop aux titres simplets — Les insectes, Soleil soleil, La nuit le jour, L’hiver, Là-haut, ce genre-là — dissimulant des textes raffinés. Sur des musiques d’inspiration afro-brésilienne, Voyou imagine de charmantes saynètes qui, oui, évoquent la flore et la faune et les saisons, mais comme autant de fables sur l’amour et la nature humaine, et pas toujours de manière heureuse.

Bossa-nova triste

« On fait la musique qui nous ressemble : moi, j’aime bien faire la fête, j’aime bien rire, j’aime quand les rapports sont tendres entre les gens, j’aime faire des bêtises — mais des choses gentilles, quoi », explique Thibaud. « Et y’a un truc avec ces musiques [afro-brésiliennes] : elles accompagnent bien la vie. Ce qui peut être assez étrange puisque dans ce que je raconte dans mes chansons, c’est parfois beaucoup plus dur ou triste. »

Car la bossa-nova peut aussi raconter des choses tristes, assure le musicien. « J’ai le sentiment d’être pudique par rapport à tout ce qui est triste et dur ; du coup, j’ai besoin d’entourer ça d’une musique réjouissante, comme pour en alléger le propos. » Sur lequel, bien entendu, la pandémie (ou ses répercussions) a laissé une trace.

Voyou lançait un premier album en février 2019, un an avant que nous recouvre la chape coronavirale : « J’ai eu une bonne partie de tournée d’annulée. Et même avant la pandémie, j’ai dû subir une opération des cordes vocales qui m’a privé de trois mois de tournée — pas le droit de chanter, pas le droit de jouer de la trompette. »

Alors il a appris à jouer d’autres instruments. « J’ai aussi fait un disque instrumental [Chroniques terrestres vol. 1, 2021], qui est devenu un vrai espace de recherche sur les arrangements. Ça m’a donné beaucoup de liberté, un endroit où y’a plus besoin de se poser de questions de structure ou de narration. Juste faire de la musique, dans ce laboratoire génial pour chercher de nouvelles manières d’allier les instruments. »

Cet album a nourri la réflexion à l’origine de la création des Royaumes minuscules, remarquable dans les orchestrations de cordes, de cuivres et de choeurs. À l’entendre, on croirait que le musicien a bénéficié de plus de moyens pour en arriver à un résultat aussi opulent, or, « à vrai dire, il y a à peu près les mêmes choses que sur l’album d’avant, mais [il est] conçu différemment. En fait, je pense que j’ai vachement évolué depuis, en utilisant beaucoup plus les cuivres et les cordes pour essayer, en fait, de m’éloigner au maximum de la matière électronique dans le but de tout raconter avec la matière organique, les vrais instruments ».

Loin du centre du monde

Toute la section rythmique a d’ailleurs été enregistrée dans un studio de São Paolo, avec l’ami Diogo Strausz (coréalisateur du premier album) et des musiciens brésiliens — « Des mecs trop forts ! » — que Thibaud avait recrutés pour une tournée. De retour en France, « on n’a rien retouché de ce qu’ils ont fait », ce qui donne à l’album cette vivacité qui saute aux oreilles dès les premières écoutes et qui rappelle la démarche du regretté Pierre Barouh, fondateur de la maison de disques Saravah et amoureux fou des musiques populaires brésiliennes.

« Je ne commente jamais ça, je préfère laisser les gens coller à ma musique les influences musicales qu’ils veulent, et tant mieux s’ils se trompent, mais c’est vrai que je me sens beaucoup plus près d’un Barouh, ou même de certaines périodes d’Henri Salvador et Pierre Vassiliu, disons, que de Souchon ou Voulzy », à qui la presse française l’a occasionnellement comparé. « Souchon, peut-être dans l’écriture des paroles, son côté un peu tendre, et plutôt gentil, quoi… »

L’autre effet de la pandémie sur le travail de Voyou se lit entre les lignes de ses textes, justement. Au sujet de l’arrivée des confinements : « Je me suis retrouvé dans une maison dans les Landes, en contact avec la nature, raconte-t-il. [Un déménagement] forcé après avoir passé des années durant lesquelles tout allait très vite ou tout était un peu violent, dans une ville comme Paris, à laquelle je n’étais pas habitué. J’en suis sorti pour me retrouver dans un endroit où tout était calme, loin du centre du monde, puisqu’à Paris, tout le monde a un peu l’impression d’être le centre du monde. C’est vraiment une ville axée sur l’ego et la réussite personnelle, et cela m’effraie. J’étais vachement apaisé de sentir que je n’avais aucune importance dans ce qui se passait autour de moi, dans la nature, finalement. Ce sont des choses que j’aborde sur l’album, en second, troisième niveaux de lecture. »