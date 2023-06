40 ans de liberté au Cabaret de la dernière chance de Rouyn-Noranda

Cet été, Le Devoir explore l’héritage de différents lieux ayant déclenché l’éclosion de talents d’ici, et parfois d’ailleurs, et donné des ailes à une foule d’artistes. Salles de spectacle, studios et ateliers. Histoires d’endroits qui ont permis la création et la diffusion d’oeuvres d’exception, et qui le font encore. Premier arrêt : le Cabaret de la dernière chance.

Son enseigne se découpe dans le ciel de Rouyn-Noranda, une centaine de mètres avant que le regard plonge dans les entrailles à ciel ouvert de la fonderie Horne. Sur le panneau de bois, hissé là à l’ouverture, en 1982, on lit « Cabaret de la dernière chance ». C’est le nom d’un roman de Jack London. Dehors, une terrasse accueille les passants en cette fin de mai. À l’intérieur, une petite scène, des tables rondes, une table de billard, des affiches des folles soirées qui se sont déroulées ici et un piano : celui de Richard Desjardins.

Nous sommes à Noranda, la jumelle de Rouyn, sur l’autre rive du lac Osisko. Fondé il y a 40 ans par un groupe de dix rêveurs, le Cabaret de la dernière chance a tout de suite fait sa marque comme pilier incontournable de la vie culturelle de Rouyn-Noranda. Michel Rivard s’y produit trois soirs consécutifs, comme Richard Séguin, Raymond Lévesque et le bluesman John Hammond.

En 1984, Richard Desjardins, de retour dans sa ville d’origine après la dissolution de son groupe Abbittibbi, y donne son premier spectacle solo. Les parents de la journaliste Émilie Parent-Bouchard, elle-même originaire de Rouyn, étaient présents au lancement de son premier album solo. Sa tante, qui fréquentait alors le Cabaret, se souvient d’avoir acheté des poèmes à Richard Desjardins pour financer la production de cet album.

Le quartier Notre-Dame, de Noranda, c’est le quartier de la jeunesse de Desjardins, qui y a grandi en regardant les nuages d’arsenic s’échapper des longues cheminées de la fonderie.

« Juste en face [du Cabaret], là où il y a le magasin Belisle aujourd’hui, au deuxième étage, c’est là où j’ai pris mon premier cours de piano. J’avais neuf ans », racontait-il à Radio-Canada en 2017.

Photo: Fonds François Ruph / Archives nationales du Québec de Rouyn-Noranda

« Notre petit New York »

Au fil des ans, le Cabaret devient un carrefour de la vie culturelle, « notre petit New York », disait l’une des fondatrices, Lise Pichette, à Radio-Canada. L’endroit offrait, et offre toujours, des spectacles toute l’année. La troupe de théâtre Les Zybrides met notamment en scène les textes de Jeanne-Mance Delisle. C’est un endroit où on présente des débats. En 1984, Les Zybrides montent la pièce La grande cadence, qui critique la pollution de l’environnement liée au développement industriel. De 1996 à 2006, les Nuits de la poésie s’y succèdent, alimentées par les fanzines locaux, Catharsis et Consigne. « C’était l’expression totale, complète », se souvient Sonia Cotten, poète originaire de la région. « Le Cabaret de la dernière chance, c’était notre quartier général », dit-elle.

Alex Dallaire a racheté le Cabaret il y a trois ans, avec deux partenaires, de Marcel-Yves Bégin, qui faisait partie de la gang de départ et qui en a tenu les rênes durant plus de 35 ans.

« On voulait pas que la place meure, dit Alex Dallaire. J’avais jamais pensé acheter un bar dans ma vie, mais juste pour la culture à Rouyn, ça valait la peine. C’est un gros morceau. » Le Cabaret est l’un des hôtes du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Il arrive encore, dit le nouveau propriétaire, que Desjardins vienne jouer sur le piano qu’il y a laissé. « Il y a beaucoup de gros artistes qui sont passés ici, et beaucoup d’artistes québécois qui y ont fait leurs débuts : Dan Bigras, Lara Fabian », dit-il.

À l’ombre de la fonderie, dans le perpétuel ronronnement de ses fours, la critique sociale fuse toujours sur l’étroite scène du Cabaret, alors que la polémique a repris de plus belle autour des émanations d’arsenic de l’entreprise Horne, démesurées en comparaison des normes provinciales.

Photo: Fonds François Ruph / Archives nationales du Québec de Rouyn-Noranda

Art en zone sensible

Cette année, le Cabaret de la dernière chance fête son quarantième anniversaire. Pour l’occasion, il a entre autres accueilli une Nuit de la poésie, durant le dernier Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, à la fin du mois de mai. « Pour les 40 ans du Cabaret, ils nous ont demandé si on pouvait faire un clin d’oeil et tenir une nouvelle Nuit de la poésie », raconte Sonia Cotten. Cette fois, l’événement portait le titre Zone sensible.

Et sur la petite scène, des mots militants ont encore pris leur envol, s’opposant, entre autres, au déplacement de tout un quartier de maisons pour créer une « zone tampon » qui permettrait à la fonderie de continuer de lancer au ciel ses nanogrammes d’arsenic plus de cinq fois supérieurs aux normes québécoises. La poésie affronte le réel.

« Je viens d’ici. Je suis habitué. Ça fait longtemps que ça dure, dit le propriétaire du Cabaret, Alex Dallaire. Au moins, on n’est pas touchés par le fait qu’ils veulent déporter des maisons pour créer une zone tampon. »

Photo: Caroline Montpetit Le Devoir

La journaliste Émilie Parent-Bouchard habite, elle, dans cette zone, quelques maisons plus loin. Déjà, elle a rencontré des représentants du ministère des Affaires municipales pour mettre en oeuvre son relogement. « Ils ont amélioré les choses, mais ils devraient accélérer les choses pour les améliorer encore plus, dit-elle. Je crois que ça leur coûterait plus cher de fermer le site que de se conformer aux normes. » En tout, ce sont 600 bons emplois qui sont en cause, pour une population de quelque 40 000 habitants.

Dans sa chanson Et j’ai couché dans mon char, Richard Desjardins nous mettait déjà en garde contre le pouvoir destructeur de la fonderie sur Rouyn. « J’entends la fonderie qui rushe / Pour ceux qui l’savent pas / On y brûle la roche / Et des tonnes de bons gars / Les grandes cheminées / Éternelles comme l’enfer / Quand le gaz m’a pogné / Chu v’nu tout à l’envers / Entendez-vous la rumeur / La loi de la compagnie ? / Il faudra que tu meures / Si tu veux viv’ mon ami. »

En clôture de la Nuit de la poésie de 2023, le poète Philippe Marquis a déclamé pour sa part sa propre opposition aux solutions proposées par la Fonderie. « Ça s’peut pas une zone tampon / Rien n’empêche la pluie souillée de… tomber des cieux / traverser l’air / pour s’échoir sur terre / Rien n’empêche les enfants d’avaler les flocons. »



Photo: Robert Monderie