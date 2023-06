Domaine Forget, grand laboratoire de la connexion avec le public

En concevant sa première programmation du Festival international du Domaine Forget, qui se tiendra du 24 juin au 19 août, Mathieu Lussier ne pensait pas vraiment se retrouver aux prises avec tant de questions extramusicales.

On ne dira pas à Mathieu Lussier que son mandat au Domaine Forget va lui donner des cheveux gris ! Joyeux drille lui-même, il serait le premier à rire de la plaisanterie. Mais assurément, les chantiers sur lesquels il travaille ne sont pas ceux auxquels il pensait. Sa quête est désormais de trouver ce qui permettra, sans faire de compromis artistiques, de connecter le Domaine Forget au mieux avec son public.

« Cela fait des années que je me plaisais à dire : “Si j’ai la chance de diriger un festival un jour, j’ai tous ces projets de programmation en tête.” Et là, je vois que les détails de programmation sont rendus beaucoup plus loin dans la liste des préoccupations. » Pas question de se demander quelle symphonie de Sibelius il rêve de voir Yannick Nézet-Séguin diriger lors de son week-end de concerts. « En fin de compte, on arrive avec des considérations terre à terre du genre : est-ce que les gens vont revenir en salle ? Il y a une reconstruction à faire, une habitude à réinstaurer. »

Pur sucre

En pratique, en ce qui concerne la fin de semaine où l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin seront en résidence au Domaine avec deux concerts, les 22 et 23 juillet, Mathieu Lussier a été vite placé devant une évidence : « C’est frappant de voir le concert du dimanche après-midi vraiment rempli avec Wagner, Strauss et Sibelius, alors que le concert de musique française du samedi soir n’est pas aussi plein. Alors, il faut savoir que notre clientèle plus vieillissante de Québec nous dit : “Moi, 20 h le samedi soir au Domaine, je ne fais plus la route du retour.” Nous avons donc replacé des concerts en après-midi. Avec cela, nous aurons peut-être plus de chances de récupérer une partie de notre public. Elles sont là, les préoccupations, cette année. »

Le festival s’ouvrira le jour de la Saint-Jean, samedi prochain, à 16 h, avec un concert spécial intitulé Le voyageur, un hommage des Violons du Roy à Gilles Vigneault. Mélanie Léonard dirigera des orchestrations de François Vallières et sera entourée des comédiens Marie-Thérèse Fortin et Normand Chouinard.

« Je ne veux pas édulcorer la programmation du Domaine. Ouvrir avec un spectacle Gilles Vigneault et clôturer par un spectacle cinéma avec Alexandre Tharaud, cela pourrait envoyer un tel signal, mais en même temps, nous avons la Saint-Jean le samedi cette année, alors nous n’avons pas le choix. »

« J’ai l’intention de me servir de cet été comme d’un laboratoire », avoue Mathieu Lussier, qui voit que les trois concerts les mieux vendus en 2022 ont été Yannick Nézet-Séguin avec Antoine Tamestit, le gala de clôture avec Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin et Charles Richard-Hamelin et Pop symphonique avec Marc Hervieux. « Peut-on se servir de la notoriété de Marc Hervieux pour faire le plein sans forcément faire soit du pop symphonique, soit du classique ? Car on se rend compte que ce ne sont pas du tout les mêmes gens qui viennent. » Le nouveau directeur artistique se penche sur ces questions.

Le pianiste qui fait peur

Curieux de nature, Mathieu Lussier pense à tout : « Je me suis rendu compte que j’avais une formidable équipe de communication, qui travaille très bien, mais n’écoute jamais de musique classique et n’aime pas particulièrement cela. Être à l’écoute de cette équipe-là est intéressant, car je me dis que, si le festival ne ressemble pas aux gens qui travaillent pour le festival et vivent dans la région, quelles sont les chances que nous soyons encore pertinents dans 10 ans ? »

C’est dans ce contexte que le nouveau directeur artistique se réjouit de l’engouement suscité par la classe du contrebassiste François Rabbath. « Cela fait 40 ans qu’il fait le déplacement chaque été. Ils vont être 25 contrebasses sur scène et Le Festif ! de Baie-Saint-Paul, du 20 au 23 juillet, auquel nous avons tendu la main, va présenter les 25 contrebasses dans un endroit inédit. Ça va être un moment fort de leur fin de semaine. Si un festival qui n’est pas du tout classique trouve ça très branché d’avoir de la musique classique, alors pourquoi nous, comme festival de musique classique, devrions-nous avoir de la difficulté à créer cet enthousiasme-là ? »

« Je constate qu’il y a encore beaucoup d’a priori face à la musique classique. Beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont pas ce qu’il faut pour apprécier cela. Mais lorsqu’ils osent, ils aiment l’expérience. Mes amis qui travaillent à Radio-Canada me disent que les chiffres d’écoute du classique sont bons sur la radio Web. Les gens écoutent de la musique classique. Ce que les gens ne font pas présentement, c’est se déplacer en salle. »

Les traumatismes du manque de public dans les festivals en 2022 ont été vécus par tout le monde. Pour les surmonter en 2023, le Domaine Forget a cherché à apporter des changements « dans les formules, la manière de programmer, la façon de communiquer les choses ».

À ce titre, Mathieu Lussier s’interroge même sur des freins auxquels on ne pense pas forcément. « J’ai montré notre brochure de l’année dernière à notre responsable des communications. Elle montre une photo de Louis Lortie très ténébreuse. Notre responsable a dit : “Je ne le connais pas, lui, mais il me fait peur !” C’est un commentaire très intéressant, car si elle le reçoit comme ça, on ne peut pas juste lui dire : “Ah mais, tu ne connais pas ça ; c’est Louis Lortie !” Il faut se dire, au contraire, qu’elle n’est pas la seule à penser ça. Cela ne veut pas dire qu’on ne programme pas Louis Lortie, mais ça veut dire qu’on fait attention au visuel et à la manière dont on présente le concert. »

Typologies

Grand adepte de la communication directe avec le public, Mathieu Lussier s’interroge sur les possibles effets pervers du « rituel » à l’ancienne. « Il y avait des constats à faire sur place en 2022. Je suis allé six ou sept fois au Domaine. Avec 120 professeurs sur place, je ne voulais pas rencontrer tous ces gens-là par courriel. »

Le musicien a donc forcément assisté à des concerts. « L’expérience qui m’a marqué le plus est un récital de Marc-André Hamelin avec une sonate de Carl Philipp Emanuel Bach, une de ses compositions et, en deuxième partie, la sonateHammerklavier de Beethoven. Il y avait une salle assez pleine pour un concert extrêmement exigeant. Marc-André Hamelin ; le nom dit quelque chose au public. En voyant aussi les noms de Bach et de Beethoven, les gens se disent : “C’est rassurant d’aller voir du piano, ça va être beau.” Mais les gens qui ne sont pas préparés à un programme aussi exigeant, d’une tenue aussi élevée, on n’a pas de chance de les ramener en salle après ça. »

Même si Mathieu Lussier reconnaît que le résultat était musicalement stratosphérique, un doute persiste : « Marc-André Hamelin vient d’une époque où l’on pouvait venir comme ça se présenter sur scène et délivrer tout cela avec panache. Mais je me pose la question de savoir comment nous devrions communiquer les choses. Ce récital devait être contextualisé d’une certaine façon. »

Mathieu Lussier considère, certes, qu’il reste des mélomanes qui planifient leurs déplacements en fonction de la programmation. « Il faut qu’ils trouvent ce qu’ils cherchent. Mais si on veut avoir à nouveau des gens en salle, il faut pouvoir attirer des vacanciers qui se disent : “Il y a un concert au Domaine, allons voir !” et s’assurer que, dans la programmation, tout le monde s’y retrouve d’une certaine façon. »

« Nous avons une salle exceptionnelle et une jauge plus accessible que l’amphithéâtre de Lanaudière, certes spectaculaire, mais qui a l’air déserté même quand il y a 1000 personnes. Je crois en ce que nous présentons, mais je vais voir comment nous pouvons entrer dans cette nouvelle phase. »

Le credo du nouveau directeur artistique est limpide : « Si tant de données nous disent que la musique fait partie de la vie des gens, si nous avons au Domaine Forget des inscriptions de jeunes qui veulent dédier leur vie à la musique classique, nous ne pouvons pas baisser les bras. La question est : qu’allons-nous faire de nos salles de concert ? La réponse n’est pas un diagnostic de problème du public. La réponse se trouve dans nos façons de faire. Je n’ai pas assez de recul pour voir si nos actions améliorent les choses, mais je n’ai pas l’intention de baisser les bras. »

En concert cette semaine Concert de clôture du Festival de musique de chambre à la Maison symphonique, dimanche à 15 h 30.

Journée « danse » en conclusion de Montréal baroque, avec trois spectacles, dimanche, à l’Édifice Wilder.

L’Orchestre classique de Montréal joue Carmina Burana à la Maison symphonique, mardi à 19 h 30.

Festival international du Domaine Forget Du 24 juin au 19 août