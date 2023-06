«Stay Safe!», La Sécurité

La Sécurité arrive à la hauteur de nos attentes sur son crépitant et addictif premier album, interprété en anglais et en français. Le supergroupe, constitué de Laurence-Anne, de Félix Bélisle (chanteur de Choses Sauvages, ici à la basse), de Melissa Di Menna (au clavier, de Jesuslesfilles), de Kenny David Smith (batterie) et de la voix principale Éliane Viens-Synnott, enfile huit pépites post-punk/dance-punk, assorties de deux ballades (la touchante K9 et Sleepy Rebellion en conclusion) venant abaisser momentanément la tension. Ça débute avec la baveuse Le Kick, qui emprunte les couleurs de guitares des B-52’s, pour ensuite accélérer le tempo avec Dis-moi, la tourbillonnante Anyway et son épique motif de guitare au refrain, puis la saccadée Waiting for Kenny. Il en reste d’aussi bonnes à découvrir, mais nous voilà déjà conquis : ce flair pour les rythmes nerveux et les mélodies fait mouche. La diversité des timbres de guitare et de synthés et l’interprétation, tantôt coquine, tantôt affable, de Viens-Synnott se soldent par un album éclaté et rafraîchissant.

Stay Safe ! ★★★ 1/2 Rock La Sécurité, Mothland