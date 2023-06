«Grand Eugène», Grand Eugène

Le petit nouveau Grand Eugène met au monde un premier microalbum du même nom, composé de sept chansons, toutes très intéressantes et doucement accrocheuses. Mais commençons par le commencement : Grand Eugène a été conçu à Vancouver et couvé à Montréal par Melyssa Lemieux (chant), Jeremy Lachance (guitare et composition), Olivier Tanguay (batterie), Nassim Dib-Mudie (claviers) et Greg Tremblay-Meadors (basse). Ensemble, ils proposent une dream pop lo-fi francophone qui évoque les mélodies à la fois contemplatives et engageantes de Part Time et de Tops, tout comme la délicatesse des textes de Rachel Leblanc, alias Vanille. On butine ainsi d’un morceau à l’autre, lové dans une gracieuse et chaleureuse langueur. « Je n’ai pas la tête à / prendre de tes nouvelles / Ce n’est pas que j’y pense pas / ni que ça me fait de la peine / C’est juste que j’attends / que tu me rappelles ». Mon amour, par exemple, raconte dans une simplicité réconfortante les prémices des belles rencontres et l’incertitude qu’elles provoquent. Un super bon début !

Grand Eugène ★★★ 1/2 Pop Grand Eugène, Lighter Than Air / Délicieuse Records